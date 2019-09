Las espectaculares imágenes de un eclipse solar visto sobre Júpiter

Unas impresionantes imágenes captadas hace unos días por la sonda Juno de la NASA, la misión espacial de la agencia estadounidense para el estudio de Júpiter, muestran este fenómeno sobre el mayor planeta de nuestro sistema solar.

En las fotografías vemos la sombra de Io, la luna volcánica de Júpiter, reflejada sobre la superficie del planeta.

Acá puedes ver una composición de la imagen completa que procesó y compartió a través de Twitter el ingeniero de software del Laboratorio de Propulsión Jet de la NASA Kevin M. Gill:

Fisheye Composite of Jupiter over the Shadow of moon Io, @NASAJuno Perijove 22 – https://t.co/JCiQnNemyF pic.twitter.com/Uv9rtkBLBf

— Kevin M. Gill (@kevinmgill) September 18, 2019