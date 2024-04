Una de las características más importantes de las computadoras portátiles es su batería, que les permite funcionar de forma autónoma, sin depender de una fuente de alimentación externa.

Para comprender mejor cómo maximizar la vida útil de la batería de tu computadora portátil, es fundamental conocer sus elementos, diferencias con las baterías de escritorio, importancia, fallas comunes, consejos y cuidados.

Según explica el Dr. Julio E. Fajardo, subdirector del Turing Research Lab de la Universidad Galileo, las baterías de las computadoras portátiles están compuestas principalmente por celdas de iones de litio, un circuito de gestión de energía (BMS), interconexiones internas, conexiones externas y una envoltura protectora.

Las celdas de iones de litio son las unidades principales y proporcionan la capacidad de almacenamiento de energía. El BMS controla la carga, descarga y balanceo de las celdas, mientras que las interconexiones internas y conexiones externas permiten la transferencia de energía entre la batería y la computadora, así como la conexión con el cargador.

A diferencia de las computadoras de escritorio, que funcionan directamente con electricidad de la toma de corriente, las computadoras portátiles requieren baterías incorporadas para su funcionamiento autónomo.

Según indica Axel Torres, especialista en telecomunicaciones y soporte técnico, las baterías de las computadoras portátiles permiten que los dispositivos funcionen de forma independiente, aumentando su portabilidad y utilidad.

La versatilidad de poder trabajar sin una fuente de energía constante es una de las principales ventajas de las baterías portátiles. Además, proporcionan energía de respaldo en caso de cortes de electricidad o cuando no hay acceso a una fuente de alimentación eléctrica convencional.

Las fallas de las baterías de computadoras portátiles pueden ser relativamente comunes y se manifiestan en problemas como la pérdida de potencia o incapacidad de retener la carga, sobrecalentamiento, hinchazón o incluso explosiones en casos extremos.

Mantenimiento de las baterías

Aunque las baterías de las computadoras portátiles no necesitan mantenimiento regular, se recomienda calibrarlas ocasionalmente descargándolas por completo y luego cargándolas completamente para mantener su capacidad de medición precisa.

Además, es importante mantener limpios los contactos de la batería y la computadora para garantizar una conexión adecuada y evitar problemas de carga.

Las computadoras portátiles requieren baterías incorporadas para su funcionamiento autónomo. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

En ocasiones, las personas dejan el cargador conectado a la computadora sin usar la batería, sin embargo, esto no representa un peligro en términos de seguridad, pero puede causar un consumo de energía innecesario y acortar la vida útil de la batería si se mantiene completamente cargada durante largos períodos.

Las baterías de las computadoras de escritorio no necesitan cuidados específicos, ya que no están diseñadas para ser removidas o reemplazadas fácilmente y no se utilizan para suministrar energía a la computadora. En cambio, las baterías de las computadoras portátiles pueden requerir un poco más de atención, como los consejos mencionados anteriormente.

En términos de cuidado de la batería, se aplican los mismos consejos tanto para PC como para Apple. Sin embargo, Apple proporciona herramientas de software como Battery Health Management en el sistema operativo macOS para optimizar la vida útil de la batería en las conocidas como MacBook.

Para los usuarios de sistemas Microsoft, la plataforma digital de esta empresa ofrece varias recomendaciones para garantizar la operatividad de las baterías. Entre ellas, recomienda evitar cargar la batería constantemente al 100%, ya que puede acortarse la su vida útil de la misma.

Aunque las baterías de las computadoras portátiles no necesitan mantenimiento regular, se recomienda calibrarlas ocasionalmente descargándolas por completo y luego cargándolas completamente para mantener su capacidad de medición precisa. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Asimismo, la empresa de tecnología apunta que una vez que la batería se ha deteriorado mucho, su funcionalidad disminuye y las celdas de iones puede expandirse. Cuando esto ocurre se debe a que ha habido una formación de gas de dióxido de carbono no inflamable.

Según información brindada por Microsoft, si la batería del dispositivo se ha expandido más allá de la carcasa mecánica, es necesario que se deje de utilizar el dispositivo. Asimismo, se debe evitar presionar la celda de la batería.

Por estas razones, es importante seguir ciertos consejos para evitar daños y maximizar la vida útil de la batería. Entre ellos destacan los siguientes: