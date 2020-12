Cómo veo mi top 9 en Instagram

Los usuarios de Instagram publican sus fotos más gustadas del año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por cuarto año consecutivo, los usuarios de la red social Instagram generan los combos fotográficos, que ya suman este año más de 21 millones a escala mundial, del famoso Top 9.

El procedimiento para agrupar las nueve fotos con más corazones del año es muy sencillo.

utilizar una aplicación externa o página web que genere el combo, porque no se crea de manera automática.

Si utiliza un sistema Android, los expertos recomienda descargar en el Play Store Top 9 para Instagram, de Creator Kit; Best of 2020, de Mater Bit, o Top Nine for Instagram, de Social Wrist Team

En el caso de iOS, se sugiere descargar en App Store Top Nine for Instagram 2020, de Beta Labs; Best Nine, de ASN, o Top Nine for Instagram 2020 de Top Nine.

Elija las nueve fotos con más corazones del año y arme su combo.

Guarde la nueva imagen y súbala a su cuenta de Instagram.

Si no desea descargar aplicaciones, puede utilizar www.creatorkit.com , el sitio más práctico para usar y el más popular para crear el top nine. Recibirá un correo con el video que se genera en esa página.

Comparta la imagen generada en su cuenta de Instagram, ya sea en el hilo de publicaciones o como historia. También se puede compartir en Twitter.

Etiquete el combo como topnine2020 y súbase a la tendencia mundial.