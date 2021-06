El luchador Conor McGregor supera a Messi y CR7 como el atleta mejor pagado del mundo

McGregor, de 32 años y gran estrella de las artes marciales mixtas, se embolsó durante los últimos 12 meses un total de 180 millones de dólares después de haber vendido su participación mayoritaria en la marca de whisky “Proper No.12″ a la multinacional mexicana Becle por unos 150 millones de dólares.

Se trata de la primera vez que el luchador se sitúa en lo más alto de la lista de Forbes, que el pasado año encabezó el tenista Roger Federer.

En el podio continúan Messi y Cristiano Ronaldo, que durante el último año ganaron 130 y 120 millones de dólares respectivamente.

La estrella del Barcelona ganó 97 millones de dólares por su trabajo sobre el césped, según Forbes, a los que se suman otros 33 millones obtenidos fuera del campo a través de contratos de patrocinio con varias marcas, incluida la alemana Adidas.

