Inglaterra: Covid-19 altera el calendario de la Premier League y de la FA Cup

La Premier League anunció un total de 36 positivos al covid-19 tras los test realizados la semana pasada, lo que supone un ligero descenso con respecto a los infectados en los siete días anteriores.

El calendario de la Premier League y de la FA Cup, los dos torneos principales en Inglaterra, se están viendo alterados por el fuerte repunte de los positivos en los últimos 15 días, relacionado con el descubrimiento de una nueva variante del virus en ese país mucho más contagiosa.

Eso ha llevado al gobierno británico a decretar un nuevo confinamiento general.

