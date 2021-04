La UEFA se une al boicot de redes sociales en protesta contra el odio en internet

La Uefa se unirá al silencio decretado por los clubes de futbol inglés en las redes sociales entre el viernes y el lunes, para protestar contra los insultos racistas sufridos por los jugadores, anunció la instancia el 29 de abril.

“Ha habido abusos, a la vez en el terreno de juego y en las redes sociales. Es inaceptable y hay que ponerle fin, con ayuda del público, de las autoridades legislativas y de los gigantes de las redes sociales”, estimó el presidente del fútbol europeo, Aleksander Ceferin, citado en un comunicado.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.

The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.

— UEFA.com (@UEFAcom) April 29, 2021