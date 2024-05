A lo largo de la historia, la poesía se ha convertido en un vehículo que conecta emociones y pensamientos. En Guatemala, numerosos poetas rinden homenaje a las madres a través de sus versos; desde las abuelas hasta las madres más jóvenes del entorno familiar.

En esta oportunidad, publicamos algunos poemas cortos escritos por autores guatemaltecos para compartir este próximo Día de la Madre o en cualquier otra ocasión.

1. Sirio



En mi alma llevo tatuado el nombre de mi amada

Porque habiendo muchos motivos para desistir

Aquí sigue sonriendo

Por ti

Por mi abuela

Porque las dos me enseñaron que… rendirse no es parte de nuestra descendencia.

(Merary Chay)

2. Luz de madre



Es el brillo de mis ojos, tu luz de madre,

la belleza de tu herencia en mi alma.

El sabor más dulce de la palabra gratitud

es tenerte junto a mí, como arboleda generosa.

Cierro los ojos, abrigado en tu piel

y me siento grande en la cuna de tu amor.

(Vitalino Fidel Flores Pérez)

3. Canto a mamá

Hoy los cielos cantan gratitud

al saber que dentro de ti el sol nació con mi nombre.

hoy los días obran sinfonía

con vientos de armonía y cantan

este poema para ti.

¡Mamá!

(María Mercedes Navarro)

4. Voy a besarte madre (fragmento)

Voy a besarte madre

Así como besan los embriones desde el fondo del ser

Voy a besarte madre

Desde tu pecho, desde lo profundo de tu corazón

Voy a besarte para que nadie más que yo pueda besarte con el beso único de mi alma

Desde tus adentros te beso madre

Porque seguro estoy que cuando te bese de grande, sabrás conocer ese beso aunque ya tus ojos no me puedan mirar…

(Adonis De León)

La poesía es un vehículo para transmitir emociones profundas, especialmente al tratarse de la figura materna. (Foto Prensa Libre: Freepik)

5. Madre

Madre, agradecida estoy con lo que inspiras.

Al viento le cuento, que alegras mis días.

Tu consejo como el agua me calma y me guía.

Me enseñas a luchar por mis sueños, viendo para arriba.

Me acobijas con tu sabiduría, de tu lado, que linda es la vida.

(Marisol Bocaletti)

6. Elegía a la madre de un amigo (fragmento)

Tu progenitora nos prometió esperarnos

allá en el corazón del cielo

para que de vez en cuando

abramos las puertas de la lluvia

y disfrutemos juntos

los frutos del campo,

los premios del amor,

la victoria por fin.

(Edgar Saúl Godoy)

7. Dueña de todos los jardines (Fragmento)



Agradezco a quien me dio la vida, en ese trabajo en equipo en el que su cuidado y cariño siempre ha estado.

Ese oído disponible 24/7, atento a la respuesta de su ¿Cómo le fue? después de llegar de la escuela, el colegio, la universidad y el trabajo y que sigue siendo esa puerta a la conversación hasta el día de hoy.

Esa mirada transformadora y visionaria viéndome no solo por quien soy hoy, sino por quien puedo llegar a ser y siempre en el espejo de sus ojos la mejor versión de mí.

Un abrazo que lo cura todo, desvaneciendo las pesadillas de niño y los miedos de adulto.

El mejor sabor y sazón habita en la magia que sucede en su cocina, con ese aroma que tiene sello y vitamina de amor.

Ella no se merece una flor,

ella se ha ganado todos los jardines.

Y siempre seré su pequeño cada vez que le diga mamá.

(Gersón González)

8. Madre querida

Si pudiera mirarte,

como si fuera la primera vez

y guardar tu imagen

como un pacto de amor

de mi genuino querer

en forma de llanos y caricias,

te prometo, te juro,

no olvidaría ni por un segundo

el tono de tu voz

llamándote “mi vida”.

Y si tan solo tuviera,

otra vez,

la oportunidad de elegirte

y mirarte,

ten por seguro

que recordaría como amarte

y adorarte,

solo por el anhelo, el honor

y el placer de llamarte

“Madre”.

(Andrea Ignacio)

9. Girasoles para mamá



Atardeceres envueltos de ternura, miradas permanentes que incitan a navegar en los caminos coherentes y llenos de amabilidad.

Si supieras la cantidad de veces que pienso en ti y de aquellos consejos que me has brindado. Eres parte de mi esencia, faro en mi adversidad.

Callada, sutil al tacto…

Tú nunca te niegas a ayudar, aunque no cuentes con el tiempo y a veces con la voluntad.

Tu bondad es quizás uno de los dones más sublimes que Dios te pudo dar.

Mamita; eres el ser que más admiro y amo en esta tierra. Tu valentía, perseverancia y justicia son la clarividencia de mi corazón.

Tus palabras son sagradas y para muchas personas, eres un oasis lleno de amor.

Obstinada siempre consigues lo que te propones a pesar de los obstáculos.

Espero que estas palabras sean pétalos que abriguen tu existencia. Eres el girasol de mi esperanza, mis ganas infinitas por ser una mujer aguerrida, consciente de que en esta vida lo más importante es ser genuina y honorable.

(Ivette Money)

10. Una papá

Y me hice padre…

nadie me lo demandó,

¡El amor me lo indicó!

Me asustó ser quien no vine a ser:

una papá….

Soy una papá en los

tiempos de risas, de llantos, en la

abundancia y en la escasez,

en la salud y en la enfermedad.

GRACIAS SEÑOR:

¡SOY UNA PAPÁ!

(Ruth López Orizabal)