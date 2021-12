21 días de dar felicidad: ayuda para mujer discapacitada (día 20)

“Me pusieron en tratamiento y gracias a Dios ahora ya como un poco, tomo agua y suero. Bendito Dios ya me levanté, porque el 12 de diciembre estaba gravísima”, explica doña Guadalupe, quien vende productos de belleza por catálogo para apoyar su economía.

“Sentía que estaba en agonía, ya no aguantaba los cólicos porque eran muy fuertes, entonces mi familia me llevó al doctor y me recetaron medicinas”, explicó.

Así mismo, señaló que sus hermanas, sobrinas y otros familiares le han ayudado para poder comprar los medicamentos que requiere.

Doña Guadalupe agradeció a la señorita Waleska Marroquín por la ayuda y pidió a Dios que la bendiga a ella y a todos los que colaboraron para que esto fuera posible.

Espíritu solidario

Marroquín, asegura que desde que supo del proyecto 21 Días de Dar Felicidad, se interesó en ayudar, por ello pensó en doña Guadalupe, quien se esfuerza por conseguir algunos ingresos económicos.

“A pesar de estar en silla de ruedas sale a vender sus productos de catálogo y la mayoría de personas que le compran lo hacen para poder ayudarle en algo, pero últimamente ya no ha podido salir, entonces pensé en aportarle, aunque sea un granito de arena con esta ayuda”, comentó Waleska Marroquín.

Ella señala que habló con doña Guadalupe para saber qué era lo que más necesitaba y le indicó que eran alimentos.

“Pensé en aportarle un granito de arena y darle esta ayuda para tratar que por lo menos en estos días ella tenga un poquito de tranquilidad en ese sentido y más adelante también estaré pendiente para seguir colaborando con ella”, agregó Marroquín, quien nos contó que conoció a la señora desde hace seis años porque le ha comprado productos de catálogo.

“Cuando leí las historias de 21 Días de Dar Felicidad reflexioné y pensé en unirme a esta bonita causa”, explicó.

Además, insta a todos para que se unan y ayuden: “Los invito a que ustedes también puedan de la manera que les sea posible, aportar y ayudar. Hay muchas personas que lo necesitan y a pesar que ha sido un poco difícil para todos con esta pandemia, Dios nos da la oportunidad de dar un poquito más y recibir bendiciones, El corazón se siente lleno y más en estas épocas que todos queremos de todo”, opinó.

Esta historia nos hace reflexionar sobre la capacidad del ser humano de dar más de sí y tender la mano a quien lo necesita.