¿Amor digital?: cómo es la experiencia de encontrar una pareja en internet (y las precauciones que hay que tomar)

Además, los diferentes elementos tecnológicos como las aplicaciones por teléfono celular, los videojuegos, los foros de internet y demás espacios no solo funcionan para conocer a personas con gustos en común, también abren la posibilidad de conocer a alguien con quien se busca formar una relación amorosa .

No cabe duda que la tecnología ha permitido que las personas tengan mayores herramientas para socializar , en donde incluso ya no es necesario un espacio físico para interactuar con otros individuos.

Han existido, desde la creación de internet, diversas historias en donde dos personas completamente desconocidas logran conocerse a través de portales digitales.

A la vez, se han conocido casos de personas que se conocen mediante un videojuego, y a través de ese punto en común, comienzan a conocerse mucho más, hasta el punto de dar el siguiente paso y verse en persona.

6 mil kilómetros para verlo

Los videojuegos, además de ser un mero entretenimiento, también son espacios donde las personas pueden conocer a otras y disfrutar de un gusto en común.

El amor ha logrado surgir de este tipo de experiencias, tal es el caso del usuario que se hace llamar Furdean, quien compartió su experiencia al conocer a su pareja en un videojuego.

Furdean cuenta que conoció a su pareja en Apex Legends, un videojuego de la desarrolladora Electronic Arts que tiene la temática de Battle Royale, es decir, competencias multijugador en donde compiten más de cien jugadores a la vez.

El usuario, proveniente de la India, dijo que coincidió con su pareja ya que utilizaban al mismo personaje del videojuego, llamado Caustic y esa fue la conexión con la pudieron entablar conversación.

También cuenta que, una vez consolidada la relación a distancia, viajó miles de kilómetros para conocer a Furdean en persona, quien es originario de Italia.

“Nos conocimos en Apex Legends, ambos utilizábamos a Caustic. Ella finalmente viajó 6 mil 165 kilómetros solo para conocerme“. dijo Furdean.

El encuentro de la pareja ocurrió en septiembre de 2022, y Furdean contó que el 29 de diciembre, luego de meses de conocerse, le pidió matrimonio y ella aceptó la propuesta.

Conexión en línea

Sophy Ramírez, chica una guatemalteca, también nos contó cómo fue su experiencia de conocer a su actual pareja mediante aplicaciones móviles.

Ramírez cuenta que tomó la decisión de utilizar la aplicación para conocer personas durante la pandemia, debido a que la interacción física con otras personas era muy reducida.

“Ya venía de una relación, la cuál duró muchísimo tiempo y quería conocer a otras personas, no necesariamente encontrar a una pareja. Además que estaba el hecho de que mis amigas tenían pareja, por lo que la convivencia con ellas era algo complicada” detalla Ramírez.

Asegura que la experiencia de conocer personas por medio de la aplicación resultó difícil, debido a que dentro de ella también hay personas malintencionadas.

“Siempre que conocía a una nueva persona, siempre le decía a mi hermano y le compartía mi ubicación en tiempo real“, indica Ramírez.

Cuenta que conoció a su actual pareja en la aplicación, y que la interacción se tornó agradable. Poco a poco fueron entablando conversación sobre temas en común.

“Dado a que los dos no buscábamos tener pareja, la experiencia se tornó muy bonita, ya que cuando hicimos match empezamos a conversar muchísimo más y a conocernos poco a poco“, dice Ramírez.

Mientras se conocían en la aplicación sintió una “conexión especial”, la cual ya había sentido con otras personas, tanto dentro como fuera de la aplicación.

“Sentí que él era la persona indicada. Actualmente no llevamos mucho, tenemos seis meses que salimos como novios, y antes de eso pasamos como siete meses saliendo. La verdad lo llevamos lento y tranquilo porque sabíamos que íbamos a estar juntos“, cuenta.

Con respecto a conocerse en persona, Ramírez afirma que resultó en una experiencia muy grata, no solo por la coincidencia de vivir cerca el uno del otro, sino por la conexión que tuvieron al momento de encontrarse.

“Después estuvimos como chicles, no nos despegábamos del otro y hasta la fecha siempre buscamos la manera de estar todos los días juntos“, detalla Ramírez.

¿Riesgos por encontrar el amor?

A pesar de que la búsqueda de pareja por medio de herramientas tecnológicas sea una práctica habitual, a veces se pueden presentar situaciones en donde la realidad es diferente a las expectativas generadas.

Quienes buscan a una persona para formalizar una relación en aplicaciones, videojuegos y demás espacios digitales pueden sufrir riesgos considerables si no toman las debidas precauciones a la hora de comenzar una interacción.

De acuerdo a la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España, los peligros a la hora de conocer a una persona por internet son:

Estafas o fraude económico : los estafadores se hacen pasar por personas “reales” para obtener los datos personales del usuario, ya sean cuentas bancarias o información personal.

: los estafadores se hacen pasar por personas “reales” para obtener los datos personales del usuario, ya sean cuentas bancarias o información personal. Acoso: Brindar información o fotografías personales a personas en internet podría ser peligroso debido a que pueden utilizar este material para acosar a la víctima.

Estas malas prácticas pueden ocurrir tanto en foros de internet, aplicaciones, videojuegos y demás métodos tecnológicos. Por tanto, es importante tomar las debidas precauciones:

Nunca revelar información personal a desconocidos.

a desconocidos. Si en algún momento las dos personas deciden conocerse en persona, siempre hacerlo en lugares públicos , además a avisar a familiares y amigos del plan de salida.

, además a avisar a familiares y amigos del plan de salida. Estar seguro de tener las redes sociales oficiales de la persona con la que se reunirá , y que no se traten de cuentas creadas recientemente.

, y que no se traten de cuentas creadas recientemente. Si se utilizarán aplicaciones de citas, es recomendable leer las opiniones de otros usuarios hacia ellas, para conocer si no son sitios en donde los estafadores afectan a los internautas.

¿Práctica en aumento?

Aunque las relaciones formadas en internet aún cargan con un estigma, debido a que es una práctica que es relativamente “nueva”, muchas personas la consideran una forma “curiosa” de empezar una relación.

De acuerdo a Yosahandi Alcalá, psicóloga clínica y sexóloga educadora, el uso de aplicaciones para conocer personas fue impulsado por la pandemia.

“Hay muchísimas personas utilizando este tipo de aplicaciones y por diferentes motivos, ya sean personas solteras, divorciadas o gente que tiene círculos sociales parecidos y prefieren conocer personas de otros lados”, indica Alcalá.

Señala que el sector femenino puede verse más afectada por el uso de aplicaciones, dado a que se puede generar una idea de “desesperación” hacia ellas por encontrar personas a través del internet.

Sin embargo, afirma que los comentarios negativos vienen de personas “de fuera”, es decir, gente que no utiliza las aplicaciones.

“Cuando uno pregunta a la gente sobre la utilización de estas aplicaciones, hay una idea clara de los objetivos, que es el de conocer a gente. Por tanto, no se le da ese énfasis negativa una vez se está ahí dentro, ya que uno encuentro todo tipo de personas, y el espectro es mucho más amplio”, señala Alcalá.

La psicóloga enumeró una serie de recomendaciones para las personas que empiecen a utilizar estas aplicaciones.

“Hay que revisar siempre las fotos que publicamos en las apps, ya que hablan acerca de quiénes somos nosotros. Por tanto, es importante mostrarnos lo más naturales posibles y mostrar nuestros gustos o pasatiempos”, señala la profesional.

A la hora de conversar con una persona, Alcalá sugiere no dar tanta información personal.

“Más que todo hay que ir preguntándole a la otra persona para saber si coinciden en los intereses. Es preferible conversar en la aplicación durante un tiempo antes de hacerlo en las redes sociales o en Whatsapp”, indica.

“Así como en la vida real, hay que ser congruentes en estas aplicaciones para escoger personas de acuerdo a nuestros intereses y no darle “sí” a cualquier persona, para no generar expectativas”, señala Alcalá.

Respecto a los videojuegos como forma de conocer personas, Alcalá menciona que también es una práctica que ha ido en aumento, y que incluso puede ser más “rápido” para conocer pareja, debido a que las dos personas parten de un mismo gusto en común.

Finalmente, Alcalá menciona que las interacciones digitales pueden “perjudicar” la manera en que las personas tratan con otras en el día a día.

“Cuando daba clases en la universidad de manera presencial, me di cuenta que los jóvenes no captan las señales del lenguaje no verbal, dado a que es más fácil cosas como un emoji o un sticker”, detalla la psicóloga.

“Ya no tenemos esa habilidad. Otra cosa que veo es la falta de temas de conversación, porque como todo es tan inmediato y rápido, se olvida rápido o no se profundiza en los temas”.

La experta señala que, a pesar de que las aplicaciones pueden funcionar para conocer nuevas personas, es importante no perder la interacción física con otras personas, ya que se pierden habilidades sociales.

“Las aplicaciones nos pueden servir a acercarse y conocer, pero nos pueden perjudicar en que se pueda perder ese tacto con otras personas que también es muy importante para todos“, señala Alcalá.