Adele: lo que revela el video con un fragmento de su nueva canción (y en qué fecha saldrá al mercado)

Adele en el video de Easy On Me.

Se trata de un video con un fragmento de unos pocos segundos de la canción “Easy on me”, que estará disponible a partir del 15 de octubre, según indicó la cantante británica en un tuit.

Este es su primer lanzamiento en seis años y se espera que la canción sea parte de su cuarto álbum.

En el clip de 21 segundos, en blanco y negro, se la ve poniendo un casete en el radio de un automóvil y luego se escucha la introducción en piano de la canción.

Este adelanto llega después de que aparecieran carteles y proyecciones en varios países con el número 30, que se espera sea el título del tan esperado álbum.

Easy On Me – October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Nostálgico y emotivo: decodificando el clip de Adele

Por Ian Youngs, reportero de entretenimiento

Entonces, ¿qué nos dice este clip sobre el nuevo trabajo de Adele?

Para empezar, el álbum no es un disco de drum ‘n’ bass, como sugirió (en broma) en 2019. Al menos los primeros 13 segundos no lo indican.

El primer sencillo es claramente el tipo de balada de piano emotiva que ella hace tan bien, con una melodía que instantáneamente suena a la clásica Adele.

El video se corta antes de que su voz se escuche.

@Adele

En cuanto a las imágenes, se la ve en un automóvil que tira de un remolque con muebles, en medio de una carretera desierta.

La escena evoca que está dejando atrás a algo o a alguien.

Con el título “30” Adele seguiría el patrón de titular sus álbumes con la edad que tenía en momentos cruciales de su vida, como ocurrió con los álbumes 19, 21 y 25.

La cantante se separó de su ahora exmarido Simon Konecki cuando tenía 30 años (ahora tiene 33), y desde entonces ha mantenido un perfil público bajo.

Al igual que en el video de “Hello”, el primer sencillo de su último álbum, hay una clara vibra nostálgica.

Getty Adele ha mantenido un perfil bajo durante los últimos años.

En el video de “Hello” Adele tenía un teléfono plegable. En el de “Easy on me”, retrocede aún más en el tiempo: utiliza un casete en la radio de un auto.

Luego mira por el espejo retrovisor antes de alejarse, su brazo hace un movimiento ondulante por la ventana, lo que indica una sensación de libertad.

Se ven páginas de partituras que vuelan por la ventana del automóvil.

Posiblemente son obras de Bach y Chopin, y una de esas partituras podría ser otra nueva canción de Adele, según le dijo el músico James B. Partridge a BBC Radio 5 Live.

Getty Adele es una de las principales estrellas del pop británico.

¿Y qué hay del título de la canción?

“Easy On Me” (que puede traducirse como “trátame con cuidado”). No llega a ser un súplica tan abierta como lo sería la expresión “tómalo con calma” (“take it easy”, en inglés”), pero lleva una referencia implícita a otra persona que la trató con cuidado, o que ella quiere que la trate con cuidado, o que le hubiera gustado la tratara con cuidado.

Este nueva canción parece que encaja con la fórmula de sus mejores canciones, que incluye los tonos melancólicos de una pérdida, la decepción y el paso del tiempo, mezclados con el desafío de seguir adelante a pesar de tener el corazón roto.

Bienvenida, Adele.

