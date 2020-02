“American Dirt”, el polémico libro sobre inmigración recomendado por Salma Hayek y Yalitza Aparicio

La autora de la flamante novela American Dirt (“Tierra americana”) Jeanine Cummins afirma en su libro que hubiese deseado que alguien “de piel un poco más oscura” que ella la hubiera lo escrito.

“Pero luego pensé, si eres una persona que tiene la capacidad de construir un puente, ¿por qué no ser un puente?”, añade Cummins, de piel blanca y antepasados puertorriqueños.

El libro, que cuenta la historia de una familia que huye de México hacia EE.UU., fue reseñado y recomendado por las actrices mexicanas Salma Hayek y Yalitza Aparicio, entre otras personalidades.

Tanto Hayek como Aparicio recibieron el texto como parte del “club de lectura” que organiza la presentadora y empresaria Oprah Winfrey, bajo el cual invita a otros famosos a leer diferentes títulos en el año, lo que es visto como una oportunidad de ventas para los libros.

Pero los aplausos fueron seguidos por la indignación de lectores y autores latinos e hispanos, que argumentaron que la novela tergiversa la experiencia latinoamericana y exhibe estereotipos.

Las reacciones negativas provocaron que Hayek se retractara de su recomendación tras admitir que no había leído el libro, disponible desde el pasado 21 de enero.

“Quiero agradecerles a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando”, dijo.

La oleada de críticas llevó también a que el miércoles la compañía editorial detrás del libro, Flatiron, cancelara la gira promocional del mismo por “preocupaciones en cuanto a la seguridad” de la autora y de quienes comercializan el título.

En un comunicado, la empresa reconoció haber cometido “errores graves” en la manera en que promocionó la novela.

“Nunca debimos haber afirmado que era una novela que definía la experiencia migrante“, señaló el escrito publicado en su cuenta de Twitter.

La polémica ha reavivado un debate sobre los prejuicios en la industria editorial estadounidense y sobre quién o quiénes pueden contar las historias “de otros”.

La novela cuenta la historia de una mexicana de clase media que huye de su país con su hijo luego de que su esposo, quien es periodista, es asesinado por narcotraficantes.

El texto describe el a menudo violento y peligroso viaje de los migrantes hacia la frontera con Estados Unidos.

