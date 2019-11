Así es WT:Social, la red social “anti-Facebook” sin anuncios ni fake news creada por el fundador de Wikipedia

En el sitio web de la plataforma se lee que nunca venderá datos de sus usuarios y que confía en la “generosidad de donantes individuales”, y no en avisos publicitarios para su subsistencia.

Si te registras te agregan a una lista de espera y te piden que invites a otros o que elijas un pago por suscripción: S$13 al mes o US$100 al año.

El servicio se define a si mismo como un sitio “enfocado en noticias” y dice que sus miembros podrán editar titulares “engañosos”.

Los usuarios verán los artículos que comparten sus contactos en un formato de “timeline” (o muro) cronológico en el que aparece primero lo más reciente, y no lo que decide el algoritmo en base a sus intereses.

Según anunció el propio Wales en Twitter, este lunes la red social ya superaba los 200.000 suscriptores.

https://t.co/Uk7PUE8GV2 just passed 200,000 members while I was having dinner with @carolecadwalla, @iRowan , @chrisinsilico , @RanaForoohar , @jamiesusskind and others on the general topic of what's gone wrong with social media and the world in general.

