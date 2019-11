Caso Rodney Reed: las nuevas evidencias que ayudaron a salvar a un condenado a muerte (y qué papel jugaron Kim Kardashian y otras celebridades)

Rodney Reed ha estado 21 años condenado a muerte.

Reed ha estado 21 años condenado a muerte por un asesinato que habría cometido en 1996 y se tenía previsto que recibiera una inyección letal el 20 de noviembre.

Se trata de un caso que divide la opinión pública estadounidense. Más de 2.9 millones de personas firmaron una petición en línea pidiendo clemencia. Incluso celebridades como Kim Kardashian West, Rihanna y Gigi Hadid se han expresado en su apoyo.

Rodney Reed dice ser inocente y sus abogados asegurar tener nuevas pruebas que lo demuestran.

El prisionero estadounidense fue declarado culpable del asesinato de Stacey Stites, de 19 años, quien fue encontrada estrangulada después de que en su trabajo notaran que no se había presentado a trabajar.

La Corte de Apelaciones Criminales de Texas detuvo la muerte programada de Reed. Una decisión tomada poco después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas recomendara un aplazamiento de 120 días.

Dicha junta también rechazó su solicitud de modificar su sentencia a cadena perpetua.

Cuando Reed recibió la noticia sobre la suspensión de su ejecución, Kim Kardashian se encontraba con él y, con una publicación en Instagram, la estadounidense aseguró que las palabras no podían “describir el alivio y la esperanza que se extendió por la habitación en ese momento”.

Innocence Project, una organización que ha estado trabajando en el caso, también agradeció la decisión del tribunal de apelaciones.

“Gracias a todos los que llamaron, tuitearon y se expresaron en contra de la ejecución de una persona inocente. Hoy celebramos. Mañana seguimos trabajando para demostrar la inocencia de #RodneyReed”, tuiteó la institución.

Thank you to all who called, tweeted, and spoke out against the execution of an innocent person. Today, we celebrate. Tomorrow, we keep working to prove #RodneyReed's innocence. https://t.co/pMS2i0GKTo — Innocence Project (@innocence) November 15, 2019

¿Cuál es la evidencia?

Nunca le hicieron pruebas de ADN al arma homicida y en la camioneta que solía conducir la víctima Stacey Stites no se encontró ninguna huella digital de Reed. El caso en su contra se basó principalmente en su semen.

El acusado dijo quetuvo sexo consentido con la víctima el día antes de que la mataran, pero peritos judiciales sostuvieron inicialmente que eso no podía ser cierto y explican que el esperma no podría haber sobrevivido en el cuerpo de Stites por tanto tiempo.

Contrariamente a lo dicho por Reed, los expertos consideraron que la joven habría sido violada poco antes de ser asesinada, una evidencia suficiente para que el jurado, compuesto enteramente por jueces blancos, condenara a Reed.

Los abogados de Reed han estado trabajando para cambiar el veredicto y por eso han presentado nuevas pruebas.

Las nuevas evidencias se centran en las afirmaciones de los testigos forenses en el juicio inicial, quienes aseguraron que los espermatozoides no podían sobrevivir más de un día en el cuerpo después de un acto sexual.

El doctor Roberto Bayardo, uno de los expertos médicos involucrados, emitió una declaración jurada explicando que ahora es consciente de que los espermatozoides pueden permanecer intactos durante días en una persona muerta.

Para Bayardo, no habría evidencia de que Stacey Stites y Rodney Reed tuvieran algo más que sexo consentido.

¿Qué le pasó a Stacey Stites?

La mañana del 23 de abril, Stacey Stites debía estar temprano en su trabajo en un supermercado en Bastrop, en el estado de Texas, EE.UU., pero la joven, que en ese entonces tenía 19 años, nunca se presentó.

Un par de horas más tarde, la camioneta que solía conducir fue encontrada abandonada, y en la tarde se encontró el cuerpo de Stites, quien había sido estrangulada con su propio cinturón.

Un grupo de investigadores encontró una muy pequeña cantidad de espermatozoides, tres en total, en su vagina. El semen era de un hombre de raza negra: Rodney Reed.

La policía contaba con el ADN del prisionero en sus archivos porque este había sido investigado, sin haber sido encontrado culpable, por otro caso de agresión sexual.

Reed afirmó que había estado teniendo una relación secreta con Stites.

¿Una confesión en la celda?

Stites estaba comprometida, pronta a casarse, con un expolicía blanco llamado Jimmy Fennell y ahora algunos testigos han presentado declaraciones sobre la relación de la pareja.

Una mujer dijo que Fennel una vez mencionó que si alguna vez su novia le engañaba, la estrangularía.

Un vendedor de seguros recuerda que Jimmy Fennell amenazó a Stacey Stites con matarla si alguna vez la descubría “poniéndole los cuernos” con él.

Otra declaración proviene de un expolicía quien dice que en el funeral de Stites vio a Jimmy Fennell mirando el cadáver y diciendo algo sobre que su novia había obtenido lo que se merecía.

Jimmy Fennell pasó años en prisión por secuestrar y agredir sexualmente a otra mujer. El expolicía fue puesto en libertad en 2018.

Uno de los nuevos testigos es un hombre que estaba en la cárcel con él. Arthur Snow, quien era líder de una pandilla supremacista blanca en prisión, afirma que Jimmy Fennell le dijo que su novia había estado durmiendo con un hombre negro a sus espaldas.

En una declaración jurada, dijo: “Hacia el final de la conversación, Jimmy dijo con confianza: ‘Tuve que matar a mi prometida que amaba a los negros'”.

¿Qué ha dicho Jimmy Fennell?

Su abogado, Bob Phillips, dijo que “no hay absolutamente nada de mérito” en ese reclamo y aseguró en el canal de televisión estadounidense CBS Austin que Arthur Snow es un “criminal de carrera” que está “tratando de salvar su propio pellejo”. Igualmente calificó a los otros nuevos testigos como “risibles” y preguntó por qué esperaron tanto tiempo para presentarse.

Phillips sostiene que es “absolutamente falso” que Stacey Stites estuviera teniendo una aventura con Rodney Reed.

Getty Images Rihanna alentó a sus seguidores a firmar una petición en línea en la que se pedía clemencia por Reed

Varias celebridades han manifestado su apoyo a Reed

Rihanna, Gigi Hadid y Kim Kardashian West son solamente algunas de los artistas que han expresado públicamente su apoyo a Rodney Reed en el controvertido caso.

Kardashian West, que quiere ser abogada, ha emitido varios tuits refiriéndose al asunto. En uno de los últimos se muestra aliviada por la decisión de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas.

“Estoy muy agradecida por el compromiso y la pasión de todos los que expresaron su apoyo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas por su recomendación de emitir un aplazamiento de 120 días y los tribunales por emitir una suspensión!”

So grateful for the commitment and passion of everyone who voiced their support, the Texas Board of Pardons and Paroles for their recommendation to issue a 120 day reprieve, and the courts for issuing a stay! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 16, 2019

Rihanna, por su parte, alentó a sus seguidores a firmar la petición en línea en la que se pedía clemencia por Reed “si creen que el gobierno no debería matar a un hombre inocente”.

One Click!!! SIGN this petition if you don’t believe the Government should kill an innocent man!!! @GovAbbott https://t.co/L3xrvn7MJO — Rihanna (@rihanna) November 4, 2019

Y la supermodelo Gigi Hadid dijo haberla firmado. “Acabo de firmar esta petición para pedirle al gobernador de Texas que detenga la ejecución de Rodney Reed.

I just signed this petition to tell @GovAbbott to stop the execution of Rodney Reed. You can too! #FreeRodneyReed https://t.co/ELQ3MYq1RG — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 4, 2019

Rodrick Reed, hermano del condenado, ha celebrado las intervenciones de estas personalidades. “Mientras más reportes de celebridades tengamos, el mundo se fijará más (en este caso)”.