Coronavirus: 10 mitos y consejos falsos que debes ignorar sobre el covid-19

Y desde entonces a la fecha los mitos y noticias falsas sobre la epidemia de covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 no han hecho sino multiplicarse.

Esto incluye consejos de salud difundidos a través de las redes sociales que van desde algunos que aunque inútiles son relativamente inofensivos, hasta otros que son realmente peligrosos.

A continuación exploramos algunos de los más difundidos y lo que dice la ciencia al respecto.

Un mito particularmente extendido es que el coronavirus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos.

Pero aunque todavía no se sabe con precisión cuál es el efecto del calor sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ya ha dejado en claro que ese no es el caso.

Según la OMS, “las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus detrás de la pandemia de covid-19 puede transmitirse en cualquier zona del planeta“, incluyendo en los países tropicales.

Y la idea de que otras formas de exposición al calor como baños de agua caliente o el uso de secadores de pelo pueden servir para combatir el coronavirus también está errada.

Lo mismo puede decirse de una publicación, copiada y pegada por docenas de usuarios de redes sociales en diferentes países, y falsamente atribuida a Unicef, que afirma que beber agua caliente y la exposición al sol matan el virus.

“Intentar calentar tu cuerpo o exponerse al sol, presumiblemente para evitar el virus, es completamente ineficaz”, afirma la profesora Sally Bloomfield, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres

La razón: ni la exposición al sol, ni tomar un baño caliente ni beber líquidos calientes cambiarán la temperatura corporal real, que se mantiene estable a menos que ya estés enfermo.

“Con independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C”, advierte la OMS.

Y si el baño o la bebida están muy calientes lo único que conseguirás será quemarte.

Otra idea equivocada es que exponerse al frío extremo también puede matar al virus, por la misma razón: la temperatura corporal se mantiene estable.

Por eso tampoco es cierto que evitar los alimentos y bebidas heladas sea una forma de prevenirlo, como también se afirma en el falso mensaje de Unicef antes citado.

