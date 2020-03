Coronavirus: 5 canciones que ha inspirado la epidemia del covid-19

Desde la cumbia hasta el trap, varios ritmos han incursionado aprovechando la epidemia del coronavirus.

Basta escribir “coronavirus” en la plataforma de música Spotify para encontrar cerca de 100 resultados en distintos idiomas.

Las canciones son en su mayoría parodias y guías de consejos sobre cómo protegerse para evitar el contagio por la epidemia.

Las contribuciones musicales han venido de cada región del planeta en forma de raps, cumbias, dembows y trap. Algunas ya superan el millón de reproducciones en plataformas como Youtube y han inspirado coreografías.

En BBC Mundo recopilamos algunas de estas canciones en español que dan un toque de humor y optimismo en un entorno de preocupación mundial.

1. El Capi – El coronavirus

“Gózalo mi hermano (…) el coronavirus, el coronavirus que te desmaya y te hace sentir mal”.

Así se escucha esta cumbia de El capi, una banda procedente de Oaxaca, en México.

Los artistas aparecen en plena calle, bailando y tocando los instrumentos que conforman el tema.

También portan cada uno una botella de cerveza corona, en referencia al juego de palabras que originó confusión en redes.

Esta cerveza se lee en inglés como corona beer, lo cual pronunciado puede sonar parecido a coronavirus.

2. Yofrangel – CORONA VIRUS

Desde que subió este dembow el pasado 9 de febrero, este dominicano ya acumula más de un millón de visitas con esta canción.

“El coronavirus a mí no me va dar, tápate la boca, tú no me vas a enfermar”, así entona Yofrangel recostado en la camilla dentro de una ambulancia.

A su alrededor, médicos y enfermeros bailan a su ritmo y sus consejos: “cuídate, que anda por el ahí el coronavirus”.

3. Zorman – CORONAVIRUS (La canción)

Este youtuber español compuso esta canción para parodiar toda la información falsa que ha surgido en torno a la epidemia.

“He leído en internet que se acerca el final y en internet nadie suele mentir o exagerar”, dice uno de los versos de su composición, en referencia al alarmismo “exagerado” que suele originarse en redes sociales.

En la canción también “exhorta” a alejarse de “chinos, japoneses o coreanos” para evitar el contagio, en alusión al racismo que se ha dado en algunos países en contra de la población asiática.

Por ello recibió críticas y posteriormente publicó un video explicando que se trataba de una parodia de “humor negro” y que así era el estilo de muchos de sus contenidos.

4. Kaseeno – CORONAVIRUS

“El coronaviru viru viru, esa vaina está matando”.

El artista Kaseeno, nacido en Santo Domingo y actualmente residente en Estados Unidos, compuso este trap para también subirse a la ola de canciones sobre la epidemia.

Spotify le describe como un prometedor artista urbano latino.

5. Mister Cumbia – La cumbia del coronavirus

En esta cumbia, este grupo mexicano canta una retahíla de consejos sobre el coronavirus.

Lo hace, además, mostrando una serie de memes que han circulado por las redes.

La canción ha inspirado coreografías de trabajadores de hospitales y se ha popularizado en Latinoamérica.

“Todo el mundo está espantado con una nueva enfermedad, se llama coronavirus y es una alarma mundial (…) Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara y eviten los amigos”.