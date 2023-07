“Era un esclavo del alcohol”: el actor Tom Holland relata su camino a la abstinencia

Según contó, después de decidir que iba a abstenerse de tomar al alcohol durante el mes de enero, “lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo”.

“Me dije: tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol”.

Darse cuenta de eso lo incitó a extender su regla de no beber por un mes más, pero le costó resistirse a la cultura del alcohol.

“Sentía que no podía ser sociable”, dijo Holland. “Sentía que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo”.

“Simplemente me dije a mí mismo: ¿por qué? ¿por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿por qué me obsesiona tanto la idea de beber?”.

Conmocionado, se puso la meta de cumplir seis meses sin beber, y en su cumpleaños 27, el 1 de junio, se dio cuenta de que había logrado dar un giro.

Para entonces, dijo, era “más feliz que nunca”.

Getty Images El actor londinense debutó en el cine en la película de 2012 “Lo imposible”.

Los beneficios

La estrella enumeró algunos de los beneficios que había sentido desde que dejó de beber.

“Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas”, dijo. “Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma”.

“Me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”.

La estrella de Spider-Man añadió que ser abstemio ha tenido algunos efectos colaterales.

Se distanció de la comunidad del rugby, “porque gran parte de ella gira en torno a cuánto puedes beber”. Y también inspiró a su madre a mantenerse abstemia.

“Le encanta. Ha sido increíble”, dijo. “No puedo creer la diferencia que siento al no beber. Sí, me siento increíble”.

Un papel difícil

Getty Images Holland durante el rodaje de The Crowded Room, una serie de Apple TV sobre el caso de Billy Milligan.

Holland lleva 9 meses sin actuar, después de un extenuante rodaje para la serie de Apple TV The Crowded Room, tras el cual decidió tomarse una pausa de un año.

El mes pasado, la estrella dijo que le había sido “duro” interpretar a un personaje basado en “el violador del campus” Billy Milligan, un estadounidense que afirmaba tener 24 personalidades distintas.

Milligan fue la primera persona en ser declarada inocente en EE.UU. de sus crímenes por incapacidad mental —por su trastorno de identidad disociativo— y en lugar de ir a la cárcel pasó una década en hospitales psiquiátricos.

“Estuvimos explorando ciertas emociones que yo definitivamente nunca había experimentado antes”, le dijo Holland a Extra TV.

“Y encima, ser productor, lidiar con los problemas del día a día que ocurren en cualquier rodaje, solo le añadía otro nivel de presión más”.

“Ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es resultado de lo difícil que fue esta serie”.

Getty Images Holland tiene una relación amorosa con Zendaya, la estrella de la serie de HBO Euphoria

A pesar de que el año pasado tuvo que enfrentar problemas difíciles, el actor contó con el apoyo de su novia y coprotagonista de Spider-Man, Zendaya.

Hablando para el podcast Smartless la semana pasada, dijo que era “afortunado” de tener a alguien como Zendaya en su vida.

“Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú”, agregó.

“Puedes compartir tus experiencias y todo ese tipo de cosas, y eso vale oro”.

BBC

