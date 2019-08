¿Es Rosalía latina?: la polémica en EE.UU. tras el triunfo de la cantante española en los MTV Video Music Awards

En la categoría de Mejor Video Latino se impuso el tema “Con altura”, de la cantante Rosalía en colaboración con J. Balvin y El Guincho.

La cantante española, que inició su carrera en el mundo del flamenco, ha incursionado recientemente en el reggaetón con gran éxito con esa canción y con el tema “Yo x Ti Tu X Mi”, que interpreta junto al puertorriqueño Ozuna.

El hecho de que MTV incluyera a Rosalía en la categoría de música latina y que numerosos medios en Estados Unidos se refieran a ella como una artista “latina” ha generado controversia.

“Yo solo digo, Rosalía es de España. Ella no es latinx. Ella es europea. Los blancos deben reconocer esto públicamente y de manera consistente”, escribió por ejemplo en Twitter Norberto Briceño, periodista del sitio Pero Like de Buzzfeed y miembro de la plataforma política Voto Latino.

“Este es el aspecto del racismo en el negocio de la música y en los medios: estamos constantemente hablando de Rosalía (europea blanca, no latinx) cuando el mayor single en español en EE.UU. ahora es el de Sech (Afro-panameño) que no recibe para nada la misma cobertura”, escribió por su parte el periodista musical Gary Suárez.

