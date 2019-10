Fortnite: el impactante final de la temporada 10 del videojuego que mantiene desconcertados a sus fans

Quienes asistieron al final de la temporada el pasado domingo vieron como un asteroide impactaba en el campo de batalla borrando por completo el mapa de tantas victorias y derrotas.

Fortnite es un videojuego gratuito de supervivencia en el que varios jugadores cooperan para construir estructuras con materiales y herramientas que se hallan en su universo.

Su modo más popular es Battle Royale, en el que 100 jugadores se enfrentan entre sí para ver quién es el último sobreviviente.

En otra de sus versiones, el Fortnite Save the World, cuatro jugadores deben cooperar en la lucha contra una tormenta repleta de zombies.

Un agujero negro con un halo azul metálico sustituye el mundo virtual a la espera de que Epic Games, la propietaria del famosos videojuego, lancé la próxima temporada, que promete sorpresas.

Fortnite ha eliminado todos sus tuits y los jugadores no pueden acceder al juego, lo que ha puesto nerviosos a muchos.

La firma simplemente está ejecutando una transmisión en vivo del agujero negro, que ha tenido más de 290.000 me gusta en Twitter y su página web mantiene a unas 50.000 personas atentas al agujero negro.

No está clara cuál es la fecha de lanzamiento de la temporada 11 ni qué sucederá con los perfiles de sus usuarios.

La principal preocupación de muchos es si Epic guardará para las próximas versiones los objetos, monedas y personajes comprados en su tienda.

Algunos han invertido mucho tiempo y dinero en conseguir mejoras para sus personajes virtuales.

El periodista especializado en videojuegos de la revista Forbes, Paul Tassi, describió el evento como “el fin de una era”.

Desde el pasado mes de agosto, después de la celebración en Nueva York de la Copa Mundial, sus fans habían estado prediciendo un final dramático para la temporada 10.

Epic Games había confirmado que el evento “The End” tendría lugar el domingo 13 de octubre y que preparaba cambios para el videojuego.

Se espera que la empresa introducirá “bots” para reemplazar a jugadores humanos, en un esfuerzo por atraer más jugadores y hacer que las batallas tengan un nivel adecuado para todos sus participantes.

Además habrá un nuevo sistema de emparejamiento que conectará a los jugadores con grupos de habilidades similares.

Es por eso que probablemente necesite un tiempo de inactividad significativo antes de que ocurran los cambios.

Jugar en Fortnite es gratuito, pero el juego tiene artículos a la venta como ciertos personajes y otras novedades, y se estima hace que la compañía gana gracias a ellos cientos de millones de dólares al mes.

Un temporizador de cuenta regresiva apareció en el juego sobre un cohete.

Los jugadores que estuvieron conectados durante “The End” vieron una lluvia de meteoritos en el juego que eliminó el mapa de Fornite.

Los jugadores fueron absorbidos por una grieta y la pantalla fue reemplazada por el temido agujero negro en el centro.

Fortnite's season X event, The End, just wiped out the whole island #Theend #Fortnite #PS4share pic.twitter.com/UbDe9wMuRw

— James Jarvis (@James_Jarvis) October 13, 2019