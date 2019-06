Gaby Moreno, cantautora de Guatemala ganadora del Grammy Latino: “Me decían que no podía cantar en inglés y español a la vez”

Moreno ha sido nominada al Grammy anglosajón y al Emmy.

Ver cómo cada mes llegan miles de familias de su país con niños pequeños a la frontera de Estados Unidos para pedir asilo le ha afectado de gran manera.

La ganadora del Grammy Latino, nacida en Ciudad de Guatemala hace 37 años, es una de las cantautoras guatemaltecas más reconocidas en Estados Unidos.

En las casi dos décadas que lleva radicada en Los Ángeles, ha gozado de una carrera tan rica como diversa: ha salido de gira con artistas anglo como Tracy Chapman y Hugh Laurie (también actor), ha grabado con Ricardo Arjona y compuso el tema de la serie de televisión Parks and Recreation, lo que le mereció una nominación al Emmy.

Cortesia de Gaby Moreno La guatemalteca lanza su próximo disco, “Spangled”, el próximo mes de octubre.

Favorita de la crítica musical estadounidense y nominada al Grammy en 2017, Moreno aborda la crisis de migrantes en su próximo álbum, en el que canta en inglés y español, a veces mezclando ambos idiomas en un mismo tema.

“Espero que algún día la situación política y social en mi país mejore para que estas familias no tengan esa necesidad”, le dijo a BBC Mundo.

Pese a vivir en EE.UU., cada año Moreno organiza un festival benéfico de música acústica en Guatemala.

A continuación un resumen de una conversación con la cantante sobre su música y su país a propósito de la primera vuelta electoral a celebrarse en Guatemala el próximo 16 de junio.

No es tan común que artistas latinoamericanas salgan de gira con músicos anglosajones. ¿Es algo que hace intencionalmente o ha venido de manera natural?

Definitivamente ha sido un proceso muy natural, no lo he premeditado. Llevo muchos años viviendo en Estados Unidos y creo que cantar en ambos idiomas, español e inglés, me ha abierto muchas puertas a entrar en el mercado anglosajón y en el europeo.

La primera gira que hice hace 10 años fue con Tracy Chapman. Después he estado de gira con Calexico, Hugh Laurie y Punch Brothers. O sea que las giras más grandes que he hecho ha sido con artistas americanos o europeos.

He dado mis conciertos en Latinoamérica. Para mí ha sido maravilloso porque no me importa que el público sea en su mayoría estadounidense o europeo; yo igual les canto mis canciones en español y en inglés. Creo que es una buena forma de abrirles ese mundo y de enseñarles otra cultura y otra perspectiva.

Cuando vino a Estados Unidos con 19 años, ¿qué carrera llevaba ya en Guatemala? ¿Ya sabía hablar inglés o lo aprendió en EE.UU.?

A los 9 años hice mi debut en el teatro nacional de mi país y siempre participaba en festivales y teletones. Le abrí un concierto a Ricky Martin y otro a Magneto.

Mi madre también me ayudó mucho. Hasta la fecha, es una personalidad muy importante de radio de mi país (Lucy Bonilla) y lo fue también de televisión. Mi padre trabajaba como promotor musical, entonces los dos estaban metidos en ese mundo.

En cuanto al inglés, sabía hablarlo porque estudié en un colegio donde recibí clases, pero aparte me gustaba mucho escuchar, leer y ver cosas en inglés.

Cortesia Gaby Moreno El sexto álbum de Moreno, llamado “Spangled”, será lanzado a la venta el próximo mes de octubre.

¿Por qué decide irse a Los Ángeles?

Llegué a Los Ángeles firmada por la disquera Warner de Estados Unidos y también quería estudiar música, pero el ticket que me trajo para acá fue el hecho de haber firmado con esa disquera.

Algunas cantantes describen que, en estas disqueras grandes, a menudo hay mucha gente involucrada que a veces trata de convertir al artista en algo que no es. ¿Le pasó que le pidieron que se vistiera de algún modo o que imitara a otra cantante?

Más o menos, no al extremo de que me dijeran que tenía que vestirme sexy, pero sí me decían que no podía cantar en español y en inglés a la misma vez, sino que tenía que escoger porque no iba a funcionar, que tenía que hacer música más comercial.

Al final hice lo que quería, además de comprobar que puedo hacer música en los dos idiomas. Siempre va a haber un público que aprecia a un artista bilingüe.

Ha grabado con artistas muy populares y comerciales como Ricardo Arjona, pero al mismo tiempo está en la escena musical alternativa en Estados Unidos. ¿Cómo es su música?

Es la pregunta del millón para mí porque tengo muchísimas influencias. Saco mucha inspiración de distintos géneros de música. Me gusta el blues, pero no soy una artista del blues tradicional, por ejemplo. Simplemente agarro elementos de todos estos géneros y al final trato de lograr algo que sea honesto. Siento que al final es música que logra conectar con la gente.

Comencé en un lado mucho más alternativo y todavía lo siento así. Pero cuando ha llegado una colaboración con alguien como Ricardo Arjona o Leonel García o Tommy Torres, lo primero que hago es escuchar la canción y ver si me llena a mí. Si creo que podré imprimirle mi sello, entonces acepto.

Getty Images Moreno es una de las artistas que forman parte de la disquera de Ricardo Arjona, Metamorfosis.

¿Quiénes son las vocalistas que más influencian su estilo?

Las intérpretes de las primeras seis décadas del siglo XX. Cantantes como Nina Simone, Édith Piaf y Chavela Vargas, que le ponen mucha pasión y sentimiento.

¿Cómo se siente siendo guatemalteca en EE.UU.?

Solo me siento guatemalteca. Es bien raro, no soy ciudadana de Estados Unidos. Siento que, a pesar de llevar tantos años acá, es mi lugar de trabajo.

Lo que creo es que, si me quedaba en mi país, las oportunidades iban a ser muy limitadas y me iba a quedar estancada. Tuve que migrar y buscar oportunidades en este país. Sé que no es para todos; hay muchos artistas de mi país que se quedaron, son talentosísimos y les va muy bien. Así que creo que es una decisión muy personal.

Getty Images Gaby Moreno ganó el Grammy Latino como “Mejor Artista Nueva” en 2013.

Ahora que se celebran próximamente las elecciones generales y presidenciales en Guatemala, ¿cómo ve su país?

Me preocupa mucho la situación de mi país. Hay muchísima corrupción, es una situación lamentable. Los políticos no hacen nada para que la gente esté bien y no tenga que salir del país. Hay que criticarlos a todos, pero tampoco podemos poner toda nuestra fe en ellos, sino empezar por nosotros mismos y ser mejores personas para cambiar las cosas.

¿Por qué ha compuesto canciones sobre la migración? ¿Qué piensa de que cada vez más guatemaltecos están cruzando la frontera a Estados Unidos?

Siento muchísima tristeza e impotencia. Entiendo la posición de estas familias que se ven obligadas a salir del país porque no tienen otra opción. Es algo que parte el alma, me pone muy mal y lo único que puedo hacer es escribir mis canciones.

Tengo un par de temas donde saco a luz este mal que estamos viviendo como sociedad. No solo en nuestros países en Latinoamérica sino en EE.UU. Tenemos que ver a las personas como seres humanos, con más empatía; tratarlos con más dignidad, respeto y amor.

También estoy consciente de todo el daño que Estados Unidos le ha hecho a nuestros países de Latinoamérica, por eso sigo escribiendo y alzando mi voz.