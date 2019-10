“Game of Thrones”: qué se sabe de “La casa del dragón” la anunciada precuela de la exitosa serie

Titulada “House of the Dragon” (“La Casa del Dragón”), tomará lugar unos 300 años antes de los eventos de la serie original, que llegó a su fin tras ocho temporadas, a comienzos de este año.

El anuncio de la nueva producción se hizo pocas horas después de que el canal cancelara planes para otra secuela que iba a protagonizar la actriz británica Naomi Watts.

“Game of Thrones” fue la serie de mayor éxito para HBO. Ganó múltiples premios Emmy y tuvo audiencias de decenas de millones.

“Es un placer anunciar hoy que estamos ordenando la producción de la serie “La Casa del Dragón” para HBO”, declaró Casey Bloys, presidente de programación de HBO, durante un evento de lanzamiento en Los Ángeles para la plataforma de “streaming” HBO Max.

“Cuenta la historia de la Casa Targaryen y los primeros días de los Westeros”.

En Twitter, el sitio Games of Thrones dijo que “La Casa del Dragón” sería una coproducción entre el autor George RR Martin y el creador de la serie Ryan Condal, así como el director Miguel Sapochnik.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

