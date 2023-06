La dura autocrítica de Anthony Hopkins a su actuación en las películas de Thor

“Si estás sentado al frente de una pantalla verde, no tiene sentido actuarlo“, le dijo Hopkins a la revista estadounidense The New Yorker.

“Me ponían en una armadura, me aplastaban una barba”, agregó. “Siéntate en el trono, grita un rato”, sostuvo el actor.

Un titán de la actuación

Hopkins hizo historia en 2021, cuando con 83 años se convirtió en la persona de mayor edad en ganar un premio de la Academia por actuación, ganando su segunda estatuilla por su interpretación de un hombre con demencia en “El padre”.

Shutterstock Anthony Hopkins apareció por primera vez como Odin en Thor de 2011.

Pero fue su interpretación de 1992 del villano Hannibal Lecter, en “El silencio de los inocentes” la que le trajo fama internacional, otorgándole su primer premio de la Academia como actor principal, pese a solo haber aparecido durante 16 minutos en el largometraje.

Antes, Hopkins había sido un laureado actor del Royal National Theatre de Londres.

Getty Images Anthony Hopkins junto al creador de varios de los cómics de Marvel, Stan Lee.

Reacciones diversas a Thor

Getty Images Chris Hemsworth dice estar dispuesto a interpretar al personaje nuevamente, si tiene algo “nuevo” que contar

Chis Hemsworth, compañero de elenco de Hopkins en Thor, le dijo a la revista GQ que amó la experiencia de hacer las películas, pero bromeó que se cansaba rápido del personaje cada par de años.

“Me encanta el hecho de que hayamos podido hacer algo distinto a través del proceso”, dijo.

También comentó a la revista que estaba abierto a volver a interpretar el papel “habiendo visto qué desarrollo creativo se ha hecho, si hay algo nuevo”, para el personaje.

“Pero realmente quiero hacer otras cosas por el momento”, dijo el australiano.

