La operación de búsqueda mundial para encontrar el bajo de Paul McCartney, el “más importante de la historia”

Este instrumento -que McCartney compró por US$38 en 1961 en Hamburgo, Alemania- es el que se puede escuchar en grabaciones tan icónicas de The Beatles como Love Me Do y Twist and Shout.

Ocho años después, el bajo desaparecería luego de grabar Get Back, durante las sesiones Let It Be, de 1969.

El mismo McCartney hizo referencia a lo mucho que apreciaba su instrumento en una entrevista con la revista Beat Instrumental en 1966: “Tengo tres modelos (de Höfner) pero el anciano sigue siendo mi favorito, le han hecho tantos arreglos que hay partes amarradas con cinta”.

Dado que era el bajo que acompañaba a McCartney durante sus primeras sesiones en el bar The Cavern Club, en Liverpool, también se le conoce como the cavern bass.

Ahora, el también bajista y colaborador de McCartney Nick Wass está liderando el proyecto de búsqueda del Höfner y, junto a un par de periodistas, intenta resolver un enorme misterio en la historia del rock and roll.

La pregunta

Getty Images El modelo de bajo de cuerpo “tipo violín” de Höfner es casi sinónimo con Paul McCartney: lo sigue usando hasta el día de hoy, aquí durante el festival de Glastonbury de 2022.

En conversación con la BBC, Wass dijo que la campaña para encontrar el bajo había comenzado cuando McCartney le preguntó por el famoso instrumento.

Wass había escrito un libro sobre el bajo de cuerpo de tipo violín Höfner 500/1 que se desapareció en los sesentas.

No está claro qué pasó con el bajo después de que se hubiera guardado durante la filmación de Get Back en 1969, dijo.

“No queda claro dónde lo guardaron o quien estuvo cuando lo hicieron”.

“La mayoría de la gente lo recuerda, es el bajo que hizo a The Beatles”, dijo Wass.

La pareja de periodistas Scott y Naomi Jones, quienes están casados y trabajaron para BBC News, colaboran con Wass en la búsqueda.

A Scott le generó interés el bajo después de ver a McCartney en Glastonbury en 2022, y contactó a la marca Höfner. Fue cuando descubrió que ya había habido conversaciones con el fabricante para buscarlo a petición del famoso cantante.

Scott le dijo a la BBC: “Paul le dijo a Höfner ‘con seguridad, si hay alguien que puede encontrar este bajo, son ustedes’, y así se dieron las cosas.”

“Ahora estamos trabajando juntos en esto. Nick tiene más conocimiento técnico sobre este bajo que cualquier otra persona en el planeta, mientras que mi Naomi y yo colocamos nuestra capacidad investigativa”.

Un bajo “invaluable”

Getty Images La guitarra Martin con la que Kurt Cobain tocó en el MTV Unplugged, una de sus últimas presentaciones, se vendió por US$6 millones en 2020.

Nadie sabe cuánto podría costar un instrumento como este en una subasta, pero existen precedentes.

La guitarra perdida de John Lennon se vendió por US$2,4 millones cuando reapareció casi medio siglo después. La guitarra con la que Kurt Cobain tocó en el icónico MTV Unplugged se vendió por US$6 millones.

Es de creer que el bajo de McCartney, uno que definió una era, sobrepase estos dos casos, pero el proyecto dice que la búsqueda no tiene motivaciones financieras.

Jones dijo: “Lo que siente Höfner es que alguien va a aparecer, en buena voluntad, y es que la persona que probablemente lo tenga ni siquiera sabe qué es lo que tiene”.

“Sería bueno que el bajo pudiera exponerse en algún momento, y si la única manera en la que alguien se va a presentar es si saca algo de dinero de ello, pues que así sea porque por lo menos así podría aparecer”.

“Pero en últimas, solo estamos haciendo esto para que Paul recupere su bajo. Sabemos vía Nick y Höfner que es lo que él siempre ha querido”.

El proyecto se presentó el público hace poco más de dos días, pero el equipo dijo ya tener cientos de pistas nuevas, incluídas dos de particular interés que están siguiendo.

Cómo identificar el bajo

Getty Images La última vez que se vio el bajo, se veía distinto a esta foto, de 1962, cuando no había pasado por 8 años de giras. Aquí, The Beatles apenas empezaba en el Cavern Bass de Liverpool.

Hay un par de señales que cualquier persona sin conocimiento podría tener en cuenta para identificar el bajo.

Una señal clara es el logo de Höfner, que está escrito de manera vertical en el cabezote del bajo en el modelo original, pero que en modelos posteriores estaba escrito en horizontal.

Se veía muy distinto la última vez de la que se tiene registro de las fotos viejas porque tuvo que ser renovado después de muchas giras.

El bajo perdido tenía una pintura más oscura, el color perla que lo protegía había sido eliminado, y los dos micrófonos magnéticos estaban montados en una sola pieza de madera negra.

En el comunicado anunciando la búsqueda, Höfner ofreció la posibilidad de mantener el anonimato de la persona que devuelva el instrumento.

“Por favor, ¿no es hora ya de devolver este bajo? O al menos decirnos qué pasó con él? No debería permanecer en el olvido para siempre”, dijo la fábrica de instrumentos en un comunicado.

BBC

