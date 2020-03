La primera foto de la “miniluna” 2020 CD3, el pequeño asteroide que lleva 3 años orbitando la Tierra

Ahora, la “miniluna”, el pequeño asteroide descubierto hace unas semanas cerca de nuestro planeta, ha mostrado su apariencia por primera vez.

Científicos del Observatorio Gemini en Hawái captaron la pasada semana las primeras imágenes del 2020 CD₃ (o C26FED2), un objeto espacial de entre dos y tres metros de diámetro que quedó atrapado por la gravedad terrestre en su viaje por el espacio.

Las primeras imágenes lo muestran como un diminuto punto de luz en las imágenes captadas por los telescopios.

Aunque se cree que orbita la Tierra desde 2017, es tan pequeño que solo es posible detectarlo con telescopios sofisticados de muy largo alcance, lo que unido a la amplitud del espacio explica por qué no había sido detectado hasta ahora, de acuerdo con los expertos.

“Observaciones adicionales para refinar su posición nos ayudarán a determinar la órbita de este objeto misterioso y su posible origen”, dijo en un comunicado el astrónomo Grigori Fedorets, de la Queen’s University Belfast, que participó en la captura de las imágenes.

De acuerdo con los astrónomos, todavía está por confirmarse si se trata de una roca o de un pedazo gigante de basura espacial.

“De cualquier manera, este es un objeto muy atractivo y necesitamos más datos para determinar qué es”, agregó Fedorets.

El cuerpo estelar fue avistado por los astrónomos Theodore Pruyne y Kacper Wierzchos en el telescopio del Observatorio Mount Lemmon, cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, el 15 de febrero.

Las observaciones posteriores confirmaron su trayectoria y, el 25 de febrero, el Centro de Planetas Menores de Washington hizo el anuncio de que el objeto celeste denominado 2020 CD₃ estaba orbitando la Tierra.

Según explicaron los científicos, estas “minilunas” van y vienen constantemente y 2020 CD₃ probablemente esté en sus últimas vueltas antes de que se libere de la fuerza de gravedad de la Tierra.

Un estudio sugiere que en cualquier momento la Tierra tiene posibilidades de estar acompañada en su movimiento por asteroides de un tamaño mayor a un metro, que le darán al menos una vuelta al planeta antes de seguir su curso.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020