Long March 5B: la dura crítica de la NASA a China por su “irresponsabilidad” y “falta de transparencia” ante la entrada descontrolada de un cohete a la Tierra

Los restos del cohete Long March 5B, cuya entrada no controlada a la Tierra provocó temores en gran parte del mundo, se quemaron durante su reingreso al planeta y cayeron en algún lugar del océano Índico, al oeste del archipiélago de las Maldivas.

La administración espacial de China, que permaneció en silencio por unos días cuando comenzaron a aparecer las denuncias sobre la reentrada sin control del artefacto -y a la que luego restó importancia- anunció que había cruzado la atmósfera terrestre a las 02:24 GMT.

El Comando Espacial de Estados Unidos, que alertó inicialmente que seguía con atención el objeto, también confirmó que el cohete volvió a entrar en la atmósfera terrestre sobre la Península Arábiga.

“La ubicación exacta del impacto y el tamaño de los escombros, ambos desconocidos en este momento, no serán divulgados por nosotros”, dijo en un comunicado.

Varios reportes desde la Península Arábiga dieron cuenta de avistamientos del objeto mientras cruzaba la atmósfera.

