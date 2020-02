Los múltiples significados en el mundo del nuevo emoji de los “dedos pellizcados”

Los “dedos pellizcados” son el nuevo emoji anunciado por el Consorcio Unicode, la organización sin fines de lucro que aprueba los emojis que compartimos en todo el mundo.

Su propósito oficial, según los creadores de los símbolos que son cada vez más utilizados en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, es representar la forma en que un italiano preguntaría “¿qué quieres?”; sin embargo, alrededor del planeta surgieron otras interpretaciones.

El icono hizo su debut en enero de 2020 en algunos países y en el corto plazo estará disponible a nivel global.

En la propuesta de 14 hojas para su creación, sus promotores sugirieron que el gesto sería representativo de la cultura italiana porque “todo el mundo sabe que los italianos hablan con sus manos“.

Lo que no contemplaron es que ese gesto es entendido de diferentes maneras en otras latitudes.

“Esperamos que este emoji sea ampliamente utilizado no solo en Italia y otros países mediterráneos, sino también, en general, en todo el mundo debido a la creciente popularidad de la cultura y la forma de vida italiana”, señala el documento.

Según el periodista Kim Zetter, el gesto puede tener múltiples significados en Israel.

Mientras tanto, en Nigeria se sugirió que el gesto puede ser interpretado como una versión emoji del llamad “gbas gbos“, que es entendido como un argumento de ida y vuelta.

En India puede ser interpretado como una forma de preguntar si alguien tiene hambre.

Y en el mundo árabe puede ser un gesto que una madre usaría hacia su hijo.

Otros usuarios de redes sociales hicieron notar que con un simple giro el emoji puede entenderse como “una pizca de sal“.

If we flip it, it’s the international symbol for a “pinch of salt” pic.twitter.com/SLvySM8sHI

— Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) January 29, 2020