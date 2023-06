Muere el actor Treat Williams en un accidente de motocicleta

El actor contaba con una trayectoria de casi 50 años, en los que apareció en más de 130 películas y series de televisión.

“Como pueden imaginar, estamos conmocionados y muy afligidos en este momento”, dijo su familia en un comunicado publicado por la revista Variety. “Treat estaba lleno de amor por su familia, por su vida y por su oficio, y realmente estuvo en la cima en todo eso”.

Getty Images Treat Williams en el rodaje de una película en 1980.

El agente de Williams durante 15 años, Barry McPherson, lo describió como “un tipo muy amable” con “mucho talento”. “Era un actor de actores”, dijo McPherson a la revista People, y agregó que Williams había estado en “el corazón de Hollywood desde finales de la década de 1970”.

El actor Wendell Pierce describió a Williams en las redes sociales como un “hombre apasionado, creativo” con un “espíritu aventurero era contagioso”.

Larga trayectoria

Después de su papel en el musical Hair en 1979 como el hippie George Berger, Williams apareció en 1941 (1979) de Steven Spielberg, Once Upon A Time In America (1984), Dead Heat (1988), Things to Do in Denver When You’re Dead (1995) y Deep Rising (1998).

También fue conocido por su carrera en el teatro con un papel en Follies de Stephen Sondheim y como Danny Zuko en la producción original de Grease.

Getty Images Treat Williams junto a la actriz Brooke Adams.

A principios de la década de 2000, Williams interpretó al viudo de Andy Brown en el drama televisivo estadounidense Everwood. También interpretó papeles en Chesapeake Shores, Blue Bloods y Chicago Fire.

Nominado a un premio Emmy por su trabajo en The Late Shift en 1996, Williams recibió tres nominaciones a los Globos de Oro durante la década de 1980.

Nacido como Richard Treat Williams en Connecticut en 1951, Williams estaba casado con Pam Van Sant, con quien tuvo dos hijos.

