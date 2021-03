Theremín: ¿es este el instrumento musical más extraño jamás inventado?

Apodado simplemente ‘The Thing’, uno de estos dispositivos de escucha estaba escondido en una placa de madera que colgó en la oficina del embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética durante siete años hasta su descubrimiento en 1952.

#ArtifactoftheDay: The Great Seal Bug "The Thing", issued by NKVD, 1946. One of the first covert listening devices transmit an audio signal. pic.twitter.com/vqb6hjDZCk

— The Spy Museum (@IntlSpyMuseum) November 17, 2016