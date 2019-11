Xiaomi: cómo es Mi CC9 Pro Premium, el nuevo teléfono del gigante chino que cuenta con una cámara de 180 megapíxeles

Se trata del primer teléfono celular con esta característica en el mundo y fue presentado este martes por su creador, el gigante tecnológico chino Xiaomi.

Pero el sensor de alta resolución adicional que lleva el teléfono fue desarrollado por Samsung, que aún no lo ha incluido en sus propios productos.

Las empresas tecnológicas dicen que el beneficio de esta cámara es que ofrece “fotografías extremadamente nítidas y ricas en detalles”.

Sin embargo, una prueba inicial de la cámara indica que sus imágenes contienen más distorsiones digitales que las producidas por los teléfonos inteligentes de baja resolución.

Por ahora, el Mi CC9 Pro Premium solo se está disponible para el mercado chino, donde el modelo base cuesta 2.799 yuanes (unos US$400).

Xiaomi es actualmente el cuarto vendedor de teléfonos inteligentes del mundo con una cuota de mercado del 9,1%, según la empresa de investigación Canalys

Sus ventas están creciendo rápidamente en Europa y acaba de anunciar su intención de expandirse a Japón en 2020.

Hasta ahora, los sensores de 100 megapíxeles o más generalmente se destinaban a cámaras digitales de formato medio, que pueden costar decenas de miles de dólares.

Intentar obtener mucha resolución en un sensor más pequeño corre el riesgo de causar interferencias o como se conoce en inglés ‘cross-talk’, un fenómeno en el que la actividad eléctrica de un píxel se derrama en sus vecinos porque están muy juntos. Esto da como resultado ruido digital en la imagen final.

Además, dado que cada píxel debe ser muy pequeño para caber en el mismo espacio, cada uno recibe menos luz, lo que causa más problemas en condiciones de poca luz.

El sensor Isocell Plus de Samsung aborda en parte estos problemas al ser más grande en tamaño que la mayoría de los sensores de teléfonos inteligentes.

Pero su innovación clave es que sus píxeles están dispuestos en grupos de cuatro, y cada conjunto comparte el mismo filtro de color para detectar la luz roja, verde o azul.

Así, los datos de cada grupo se fusionan para imitar el comportamiento de un píxel más grande. Esto da como resultado una foto de 27 megapíxeles.

Pero si hay suficiente luz, el usuario puede anular la función para obtener una imagen de 108 megapíxeles.

Esto se logra a través de un algoritmo que reasigna los píxeles para simular lo que se habría grabado, si se hubieran organizado en el patrón normal.

El diseño del teléfono celular, sin embargo, no está exento de problemas.

“Las imágenes del Mi CC9 Pro Premium Edition mostraron que cuenta con más artefactos que nuestros otros teléfonos de mayor puntaje”, dijo el sitio de críticas tecnológicas DXOMark, que tuvo acceso temprano al nuevo teléfono.

Agregó que el teléfono ofrecía un “rango dinámico limitado en comparación con otros de alto rendimiento”, lo que significa que tiende a capturar menos detalles en las sombras y las partes más claras.

Our 5️⃣point summary of the Xiaomi #MiCC9Pro:

➕Excellent zoom performance

➕Dedicated ultra-wide & macro cameras

➕Very good autofocus & detail preservation

➕Additional soft flash provides natural skin tones

➖Some loss of sharpness near edges of images

👉https://t.co/rtu7CxshM1 pic.twitter.com/VfqgCx5Vkv

— DXOMARK (@DxOMark) November 5, 2019