Celia Cruz: Una versión revolucionaria de “Patria y Vida” generada por inteligencia artificial muestra el renacimiento de La Guarachera de Cuba

La nueva versión de ‘Patria y Vida’, enriquecida por la Inteligencia Artificial (IA), presenta la inigualable participación de Celia Cruz y el virtuoso trompetista Arturo Sandoval, quienes se unen a los destacados autores de la canción: Yotuel Romero, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y el rapero conocido como El Funky.

“Cuando me lo propusieron me daba miedo de que la gente lo fuera a tomar equivocadamente, pero no, ha sido muy positivo todo lo que está saliendo alrededor de la canción. La voz de Celia está ahí, y además, estoy convencido de que, de haber estado viva, Celia hubiera hecho Patria y Vida” , señaló Pardillo.