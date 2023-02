A qué hora se verá el cometa verde en Guatemala y cuándo pasará más cerca de la Tierra

Luego de casi 50 mil años después, este cometa de color verde brillante pasará por el cielo nocturno los primeros días de febrero 2023.

Fue descubierto en marzo del 2022 por el programa “Zwicky Transient Facility” (ZTF), que opera el telescopio Samuel-Oschin del Observatorio Palomar, en California.

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron a Carlos Archila de Astronomía y Astrofotografía Guatemala, quien indicó que este cometa desde hace varios meses se desplaza en los cielos nocturnos.

Añadió que estará más cerca de la Tierra este 1 de febrero y el jueves 2, aunque será observable con binoculares y telescopio este mes desde la posición de Guatemala.

Agregó que en estos días el cometa está en su máximo acercamiento al planeta, pero no necesariamente significa que sea visible a simple vista.

Explicó que el brillo de los objetos en el cielo nocturno se mide por magnitud y un ojo sano puede ver hasta magnitud seis, arriba de ese número el ojo humano ya no lo distingue.

Dijo que el cometa “C/2022 E3 (ZTF)” está en magnitud 4.5 por lo que tendría que ser visible a simple vista, pero “desafortunadamente” este es muy pequeño y no permite verlo sin el uso de aparatos. En Guatemala, el cometa será visible durante toda la noche esta semana.

Agregó que en cielos de áreas rurales y con poca contaminación, podría ser visto el cometa a simple vista.

Resaltó que los cometas son verdes por su composición y cuando se acercan al sol aumentan de temperatura y adoptan esa coloración.

Se prevé que entre el 10 y 12 de febrero el referido cometa esté cerca de Marte y por esa ubicación puede ser visible con el uso de aparatos.

A #comet that hasn't been in our cosmic neighborhood in 50,000 years is making its closest approach to Earth on Feb. 2. With binoculars and clear skies, you may spot C/2022 E3 (ZTF) near the Big Dipper. Let us know if you do! pic.twitter.com/3vlvf8b2Rz

— NASA (@NASA) February 1, 2023