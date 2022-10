Artemis I: La NASA volverá a intentar el lanzamiento de la misión no tripulada (la nueva fecha, sus objetivos el experimento guatemalteco)

La anterior fecha para el lanzamiento era el 27 de septiembre, pero debió ser atrasada debido a la anunciada llegada de Ian a Florida, un huracán que causó mas de un centenar de muertes y daños multimillonarios en este estado sureño.

El cohete de más de US$4 mil millones tuvo que ser llevado de la plataforma al hangar para protegerlo de posibles daños.

Otras dos tentativas fueron suspendidas los pasados 29 de agosto y 3 de septiembre, en el primer caso por fallas en un sensor de temperatura y en el segundo por una fuga en los tanques de hidrógeno líquido.

“Las inspecciones y los análisis de la semana anterior han confirmado que se requiere un trabajo mínimo para preparar el cohete y la nave espacial para lanzarse a la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Florida luego del retroceso debido al huracán Ian”, señaló este miércoles la NASA.

.@NASA is targeting the next launch attempt for the #Artemis I mission for Nov. 14. @NASAGroundSys teams will roll the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft to the launch pad as early as Nov. 4: https://t.co/IID7eAgGDX pic.twitter.com/ayf7DHoWcj

— NASA Artemis (@NASAArtemis) October 12, 2022