Artemis II: Esto se sabe sobre la nueva misión de la NASA y su tripulación

La tripulación estará compuesta por tres astronautas de la NASA y un miembro de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), quienes de acuerdo a los planes de la NASA previsiblemente despegarán en noviembre del próximo año desde Florida para completar una misión de diez días.

La Artemis II “es la primera prueba de vuelo tripulada en la ruta de la agencia para establecer una presencia científica y humana a largo plazo en la superficie lunar“, explicó la NASA en un comunicado.

Los miembros de la tripulación harán el viaje a bordo de la nave Orion y el potente cohete SLS, los cuales ya tuvieron una primera prueba con la misión Artemis I, que regresó a la Tierra el pasado 11 de diciembre después de 25 días de viaje, tiempo en el que circunnavegó la Luna.

Get ready – on April 3 @NASA will announce the first #Artemis astronauts who will orbit the Moon.

These four star-sailors will fly on Artemis II, representing the next giant leap toward long-term exploration and discovery on the Moon: https://t.co/Ray4tJyBzF pic.twitter.com/e9hdbX3a6U

— NASA Artemis (@NASAArtemis) March 10, 2023