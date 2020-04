Coronavirus: luz verde para el primer estudio clínico de vacuna en Alemania

La vacuna candidata BNT162b1, ahora aprobada por el Instituto Paul Ehrlich (PEI), es una vacuna llamada ARNm, informó este miércoles (22.04.2020)el cancerólogo e inmunólogo Ugur Sahin, en una conferencia conjunta con representantes del Instituto Paul Ehrlich. Sahin enseñó en la Universidad de Mainz antes de convertirse en el presidente ejecutivo de la compañía farmacéutica BioNTech.

Su equipo desarrolló el nuevo ingrediente activo basado en la investigación sobre la inmunización contra el cáncer. Este es un material genético inofensivo del coronavirus, que se introduce en las células con la ayuda de nanopartículas lipídicas, según el investigador. Allí, la célula usa el material genético para convertirlo en una proteína que se supone desencadenaría una respuesta inmune en el cuerpo.

La actual vacuna, aprobada para la fase 1, es solo una de las cuatro de estructura similar de ARNm que BioNTech está estudiando actualmente a través del proceso de aprobación. Se espera que sigan vacunas adicionales de otras compañías farmacéuticas basadas en la investigación, dijo el bioquímico Klaus Cichutek, presidente del PEI.

