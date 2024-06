La nave Starliner de la firma privada, con los astronautas de la NASA Barry 'Butch' Wilmore y Sunita 'Suni' Williams a bordo, tiene previsto despegar a las 10:52 hora local (14:52 GMT) del miércoles 5 de junio desde una plataforma de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida (EE. UU.).

En caso de que ese día no se pueda lanzar la misión CFT (siglas en inglés de Crew Flight Test), la agencia espacial estadounidense y Boeing cuentan con el próximo jueves 6 de junio como fecha de respaldo.

La tentativa del miércoles se dio a conocer tras la cancelación del despegue del pasado sábado 1 de junio a raíz de un problema técnico identificado en la base de la plataforma de lanzamiento.

La Starliner tenía previsto elevarse a las 12:25 hora local (16:25 GMT) de ese día rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), propulsada por un cohete Atlas V de la compañía United Launch Alliance (ULA).

No obstante, el Secuenciador de Lanzamiento Terrestre halló una anomalía y de forma automática abortó la misión cuando faltaban 3 minutos y 50 segundos para el despegue.

Los directivos de la misión han encontrado que el problema se originó en un chasis que alimenta de energía a tarjetas informáticas relacionadas al cohete Atlas V, un chasis que ya fue reemplazado el domingo 2 de junio.

"ULA completó las comprobaciones funcionales del nuevo chasis y las tarjetas, y todo el hardware funciona con normalidad", señaló la NASA en un comunicado.

Los directivos de la misión descartaron rápidamente la posibilidad de mandar la nave el domingo 2 de junio, tras la cancelación del sábado 1, y durante el fin de semana han trabajado de cara a poder efectuar el lanzamiento el miércoles 5 de junio.

Si no lograran mandar la misión el próximo miércoles 5 o jueves 6, tendrán que posponer el lanzamiento al menos por diez días para poder cambiar las baterías del cohete de ULA.

La del pasado fin de semana no ha sido la primera cancelación del despegue de esta misión, que en general ha sufrido varios retrasos.

We're now targeting 10:52am ET (1452 UTC) on June 5 for the launch of our @BoeingSpace #Starliner Crew Flight Test. The @ULALaunch teams have addressed the issue that resulted in the scrub of the June 1 launch attempt.



Get more details: https://t.co/RpgglyOAWZ pic.twitter.com/q5HsdyGlRU