Día de la Tierra: El sorprendente video de la Nasa en el que muestra cómo observó al planeta durante 50 años

El 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra, con el objetivo de crear conciencia común a los problemas de sobrepoblación y contaminación, entre otros.

Es por eso que, en este día especial para el globo terráqueo, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa) compartió un video en el que se pueden apreciar imágenes de la tierra desde desde hace 50 años.

“Por el 50 aniversario del #EarthDay, un vistazo a cinco décadas de observaciones desde el espacio”, escribió en redes sociales la Nasa.

For the 50th anniversary of #EarthDay, a look at five decades of @NASAEarth observations from space. 🌎 🛰️

From the Apollo 8 "Earthrise" image to a growing fleet of satellites, these missions enhanced our understanding of our home planet: https://t.co/S8DuPAQpm1 #EarthDayAtHome pic.twitter.com/cu0skXQNVj

