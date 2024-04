La sombra de la Luna sumergió la costa del Pacífico de México en la oscuridad total a las 11H07 horas locales (18H07 GMT) y recorre Estados Unidos, antes de volver al océano sobre la costa atlántica de Canadá poco menos de una hora y media después de tocar tierra.

A lo largo del "camino de la totalidad" del eclipse, en el que la Luna ocultará completamente al Sol durante unos minutos -si el clima lo permite-, hay planificados festivales, fiestas e incluso bodas multitudinarias. Se prevé nubosidad en Texas y los estados del noreste de Estados Unidos.

En Ciudad de México, las gente se reunió alrededor del emblématico Ángel de la Independencia y en el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM).

Johan Alvarado, de 45 años, y su esposo Paul Beltrán, de 44, llevaron a su pequeña hija Valentina a admirar el fenómeno. "¡Imagínate! Por eso estamos aquí, por la emoción de vivirlo y por ser la primera experiencia de la bebé", dijo Alvarado.

"Son oportunidades de la tierra y de la naturaleza que debemos tomar", dijo Mariana Juárez, artista visual de 29 años.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, presente en la ciudad de Mazatlán, exclamó un "¡Ah!" cuando el sol se convirtió en una corona de fuego en torno a la luna.

"Un eclipse solar total es uno de los eventos más conmovedores que uno puede vivir", afirmó la astrofísica Jane Rigby, científica principal del proyecto Webb de la Nasa. "Sientan sus sensaciones. Ustedes son parte del universo", añadió.

De los mejores dias de mi vida 😍🥰#Eclipse2024 (8 Abril 2024) pic.twitter.com/9qKncS5TPq — DlG (@DanteLopz) April 8, 2024

La trayectoria de este año --que ya tocó los primeros estados de Estados Unidos, entre estos Texas y Maine-- tiene 185 kilómetros de ancho e incluye una región donde viven casi 32 millones de estadounidenses. Otros 150 millones viven a menos de 320 km de la franja y los que se encuentran más lejos podrán disfrutar de un eclipse parcial o seguir una retransmisión por Internet proporcionada por la NASA.

El próximo eclipse solar total que podrá verse desde gran parte de Norteamérica no llegará hasta 2044.

Así se oscureció el cielo en Mazatlán durante el #eclipse2024 que se registró este 8 de abril pic.twitter.com/MbXSvGlMzN — Noticias Puebla en Central (@CentralPuebla) April 8, 2024

Seguridad primero

Un eclipse total ocurre cuando la Luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente su luz en pleno día.

El Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que ambos parecen de tamaño similar.

Here’s the best video of the #Eclipse2024 I have from my position in #westtexas pic.twitter.com/JvA4rf1KLI — Node Baron  (@NodeBaron) April 8, 2024

Varias regiones han declarado "estado de emergencia" para afrontar mejor la afluencia de visitantes.

Las autoridades llevan semanas elaborando instrucciones de seguridad, en particular la necesidad de utilizar gafas especiales para mirar al Sol y evitar daños oculares.

El expresidente Donald Trump, que en el último eclipse total en Estados Unidos en 2017 encaró el eclipse sin protección, aprovechó la fiebre de este año para lanzar una publicidad de campaña, en la que una silueta enorme de su cabeza tapa la luz del sol y anuncia su regreso como "el momento más importante en la historia de la humanidad".

"Se oirán gritos"

El entusiasmo es tal que canales como CNN llevan una cuenta regresiva.

Las empresas aprovechan la expectativa con eventos especiales, mientras que los hoteles y los alquileres de corta duración en lugares privilegiados para ver el eclipse llevan meses llenos.

"Tenemos gente de los 50 estados, incluso de Alaska y Hawái. Hay turistas de Países Bajos, Finlandia, Alemania, Israel, Nueva Zelanda", dijo Jennyth Peterson, encargada de eventos en el parque Stonehenge II en Ingram, Texas, donde existe una réplica de la estructura prehistórica de Inglaterra.

"Aunque esté nublado se va a poner increíblemente oscuro, especialmente con nubes", señaló Jeff Snyder, un ingeniero de 68 años que viajó desde California junto con su esposa y había traído su propio telescopio. "Todo el mundo se va a volver loco y se oirán gritos".

Clouds or no clouds this was pure magic! #Eclipse2024 pic.twitter.com/vzQiBmh3Pi — Lígia Fonseca Coelho 🇵🇹🇺🇲 (@lpfcoelho) April 8, 2024

En Cleveland, donde las autoridades esperan unos 200 mil visitantes, el Salón de la Fama del Rock & Roll planeó un "Solarfest" de cuatro días de música en directo.

Did anyone get to see the #SolarEclipse ?



Still can’t believe on my eyes 🌑🌞#Eclipse2024 #EclipseSolar2024 pic.twitter.com/EsiW2jMS81 — Aly Ahmad Butt (@Alyahmadbutt) April 8, 2024

En Russellville, Arkansas, 300 parejas celebrarán una boda masiva organizada bajo el lema "A Total Eclipse of the Heart", en referencia a la famosa canción de Bonnie Tyler.

El eclipse también se podrá admirar desde el aire: algunas compañías han planeado vuelos a lo largo del camino de la oscuridad.

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional verán la sombra de la Luna recorriendo la superficie de la Tierra.

Elite athletes are just like us:



Mesmerized by the eclipse 😎 https://t.co/1JJHEadY2s pic.twitter.com/UAiKZMUTCB — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) April 8, 2024

Lanzamientos

El evento también es de interés científico. La NASA tenía previsto lanzar tres pequeños cohetes sonda antes, durante y justo después del eclipse desde Virginia, en el este de Estados Unidos.

El objetivo: medir los cambios causados por la oscuridad en la parte superior de la atmósfera terrestre, la ionosfera, por donde pasan gran parte de las señales de comunicación.

La corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol, se hace especialmente visible durante un eclipse. Se observará con atención: aquí es donde se producen las erupciones solares.

El próximo eclipse total visible en Estados Unidos (excluyendo Alaska) tendrá lugar en 2044. Antes, habrá un eclipse total en España, en 2026.