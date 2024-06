El sistema de lanzamiento más potente jamás construido, el cual es vital para los planes de la NASA de enviar nuevamente astronautas a la Luna y para las esperanzas del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, de algún día colonizar Marte, despegó de Starbase en Boca Chica, Texas, a las 7.50 horas locales (12.50 GMT).

Tres intentos anteriores terminaron mal para el cohete, que se incendió en vuelo, pero la compañía sostiene que se trató de un costo aceptable en el marco de su enfoque de desarrollo rápido, de ensayo y error.

“La carga útil para estas pruebas de vuelo son datos. Basándonos en lo que logramos durante la tercera prueba de vuelo de Starship, nuestro objetivo principal hoy es superar el calor extremo del regreso” a Tierra, publicó SpaceX en X.

La trayectoria de vuelo será similar a la de la tercera prueba, que se realizó en marzo y en la cual Starship voló durante 49 minutos antes de incendiarse al volver a entrar en la atmósfera, sobre el Océano Índico.

