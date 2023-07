“Hay vida afuera”: qué dijo el director de la NASA sobre la posibilidad de que existan extraterrestres y sobre la exploración del Universo

“Si me preguntan por mi opinión, creo que el Universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, en estrellas y en planetas. Los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que, en alguna de las incontables galaxias, exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado la vida. De hecho, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el Universo”, dijo Nelson, declaraciones que consiga el medio Infoabe.

En la conferencia de prensa, el director de la NASA expuso que el tema de los OVNIS y posibles extraterrestres cobró importancia debido a que el expiloto de la Marina estadounidense y ex oficial de inteligencia David Grusch declaró que había rescatado restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados (OVNI), que mantiene ocultos en lugares estratégicos.

Grusch también señaló que Estados Unidos tiene un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa.

El exoficial de inteligencia, que en numerosas ocasiones se negó a ofrecer detalles concretos ante las preguntas de los congresistas por ser información reservada, también afirmó que algunas de las personas que trabajan con esa tecnología extraterrestre han resultado heridas en accidentes al intentar manipular los equipos capturados.

Otro de los testigos, el comandante David Gravor, también un piloto retirado de la Marina, testificó como presenció en 2004 un ovni con la forma de un “tic tac”, un popular caramelo norteamericano que aparenta una píldora, con capacidades de vuelo imposibles para la tecnología de los Estados Unidos.

Ante esto, el director de la NASA afirmó que ha visto y dialogado con los pilotos de la Armada de 2004, donde se recopilaron videos he información con sensores. Además, expresó que una docena de científicos trabaja para deliberar la información de este momento. Se espera que a finales de este verano un informe relacionado a vida extraterrestre salga a la luz.

Exploración de vida extraterrestre

El Universo tiene 13 mil 800 millones de años y con el telescopio James Webb se ha logrado recibir información sobre las primeras galaxias de hace 300 millones de años después del Big Bang.

La luz viaja 186 millas por segundo y la que se recibe en el telescopio James Webb estuvo viajando durante 13 mil 500 millones de años. “Es un espacio muy grande. El universo es muy grande”, afirmó el director de la NASA.