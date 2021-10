Los descubrimientos “revolucionarios” sobre el calor, frío y fuerza mecánica que hicieron ganar el Nobel de Medicina a dos estadounidenses

David Julius, de 65 años, profesor de la universidad de California, usó capsaicina (o capsicina), un compuesto activo de los pimientos picantes que causa una sensación de ardor, para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responde al calor.

Ardem Patapoutian, profesor de Scripps Research en California nacido en 1967 en Beirut, utilizó células sensibles a la presión para descubrir un nuevo tipo de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos.

“En ciencia, a menudo damos por hecho cosas que son muy interesantes”, afirmó el más joven de los dos laureados a la Fundación Nobel.

“Sabíamos que [esos sensores] existían, sabíamos que hacían algo muy diferente a la mayor parte de las otras células que se comunican entre sí químicamente. Pero la respuesta era difícil de dar”, apuntó Ardem Patapoutian.

Su trabajo es útil para la investigación de muchos tratamientos, sobre todo para el dolor crónico.

“Ambos son investigadores increíbles que han abierto las puertas de las sensaciones sensoriales de una forma totalmente única”, alabó Thomas Perlmann, director del comité Nobel de medicina.

Como todavía era de noche en la costa oeste de Estados Unidos, la Fundación Nobel tuvo dificultades para contactar con los dos galardonados, explicó. “Hablamos con ellos por teléfono en el último minuto, primero conseguimos el número de teléfono de un padre y de una cuñada”.

El anuncio ha desbaratado los pronósticos de los expertos, aunque David Julius figura desde 2014 en la larga lista de científicos aspirantes al Nobel del organismo Clarivate. Y en 2019 ganó el Breakthrough Prize, dotado con 3 millones de dólares (2,60 millones de euros) y creado por los fundadores de Google y Facebook.

“Nunca te esperas que estas cosas pasen (…) Pensé que era una broma”, declaró a la radio pública sueca.

Para el premio de este año los expertos apostaban por las vacunas de ARN mensajero, la adhesión celular, la epigenética, la resistencia a los antibióticos y los nuevos tratamientos en reumatología.

El año pasado el galardón fue para tres virólogos por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021