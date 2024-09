Científicos de las universidades de Stanford y Texas descubrieron que utilizando un aditivo llamado tartrazina, que le da un colorante naranja a algunos snacks, y este hizo que los tejidos de los ratones sean transparentes.

Luego de aplicar el tinte a la piel, los científicos llegaron a ver incluso los vasos sanguíneos y órganos internos sin provocar ni un rasguño a los animales.

Los avances que se pueden conseguir con este método podrían revolucionar las investigaciones ópticas en biología y ayudar a numerosas enfermedades.

Sin embargo, el equipo científico aún no ha sido probado en humanos, la piel humana es diez veces más gruesa que la de un ratón.

Los siguientes pasos para la investigación consistirán en determinar qué dosis de la molécula de colorante puede funcionar mejor en el tejido humano; además, se estaría experimentando con otras moléculas que podrían ser mayor eficaces que la tartrazina.

Además, el proceso es "reversible", porque la transparencia desaparece cuando se limpia la capa de tartrazina, mientras que el colorante que ha penetrado en la piel se metaboliza y se elimina a través de la orina.

De cara al futuro, “esta tecnología podría hacer más visibles las venas para la extracción de sangre, facilitar la eliminación de tatuajes con láser o contribuir a la detección y el tratamiento precoz del cáncer”, afirmó Guosong Hong, profesor adjunto de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Stanford.

By topically applying a common food dye that strongly absorbs light to a live mouse, researchers were able to turn its tissues transparent, allowing them a look into the blood vessels of the scalp, the movement of organs laying under the skin of the abdomen, and tiny contractile… pic.twitter.com/pqPSGgrYIC