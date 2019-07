Santaolalla tiene un canal de YouTube en el que divulga la ciencia de manera divertida

El físico español Javier Santaolalla se ha hecho popular por sus entretenidas charlas de ciencia; asimismo, divulga sus conocimientos a través de sus canales en YouTube. Foto Prensa Libre: Esbin García. Fotograf’a Esbin Garc’a 15-07-2019

Cuando tenía 22 años leyó un libro que lo maravilló. El título: Historia del tiempo, escrito por Stephen Hawking.

Esta obra abordaba temas como agujeros negros, teoría de la relatividad, cuántica, expansión del universo, antimateria, quarks, cosas de las que no sabía. “Quedé fascinado”, refiere el doctor en Física de partículas Javier Santaolalla (Burgos, España). “Ahí me di cuenta de que en el colegio estudié una física diferente, la que resuelve problemas, pero la de verdad es la que se dedica a resolver misterios, a aprender del universo, a preguntarse sobre cuestiones inquietantes como quiénes somos, de dónde venimos o hacia dónde vamos”, agrega.

Hoy, Santaolalla es uno de los divulgadores científicos más populares en español. Tiene dos canales en YouTube —Date un voltio y Date un Vlog— y ofrece espectáculos de ciencia que se basan en los experimentos, el humor y la música, pero siempre apegándose a la realidad. También ha escrito varios libros, entre ellos Inteligencia física y El bosón de Higgs.

En esta entrevista, concedida en su visita por Guatemala con motivo de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua 2019), da a conocer sus puntos de vista sobre la educación y su quehacer diario para divulgar la ciencia de una manera atractiva.

¿Hay que temerle a la Física?

Al contrario, hay que recuperar la curiosidad que teníamos cuando éramos pequeños. Justo eso es lo que significa ser un científico; en este caso, un físico. Es volver a ser aquel niño que trata de entender lo que sucede alrededor.

¿Cualquiera puede aprender?

Como todo en la vida, cuanto antes la atrapes, mejor. Cuando somos niños, la capacidad de estructurar las ideas son diferentes a cuando eres adulto. Lo cierto es que la Física es interesante desde que eres pequeño, pero a la vez resulta compleja porque ni un profesor la entiende bien. Lo que pasa es que este campo es enorme y, por consiguiente, hay muchas cosas que desconocemos. Por eso mismo es apasionante

¿Cómo se logra hacer que los niños y jóvenes se enganchen de esa rama de la ciencia?

Hay muchas formas. Mi trabajo consiste en buscar herramientas para que lo abstracto y complejo sea atractivo y visual. La idea es que ese contenido sea del disfrute de la gente, aun si no sabe mucho. Puede ser con humor, contando historias…

Lo malo es que en los sistemas educativos nos enseñan a resolver problemas, no a hacernos preguntas.

No soy educador y mi misión no es esa, sino entretener y generar curiosidad. Pero sí que es verdad lo que me planteas, y el reto es conseguir que la Física se enseñe de manera diferente, más natural, ya que cuando uno estudia solamente lo teórico, no percibe esa materia como es en realidad.

Usted ha dado pasos en ese sentido, es decir, a divulgar la ciencia de forma entretenida, como con los videos que sube a YouTube.

Sí. En mis canales planteo preguntas que quizás todos nos hemos hecho e intento responderlas con los conocimientos que tenemos y, a la vez, procuro generar curiosidad. Por eso muchos profesores usan mis videos en clase a manera de que sirvan como una puerta abierta a un mundo diferente.

Usted es doctor en Física de partículas. ¿Qué es?

Básicamente, es la parte de la Física que estudia la composición de la materia, de cómo las partículas interactúan entre ellas. Es como la Física fundamental, que son las reglas básicas de cómo funciona el universo. Es así como uno entiende otros fenómenos más complejos.

Personalmente, ¿qué misterios quisiera resolver?

Para mí, todo es un misterio. Richard Feynmann representa muy bien el sentir de quienes nos dedicamos a la ciencia, pues se hace un sinfín de preguntas, desde lo más básico hasta lo más complejo. Ser físico es más una actitud ante la vida que una particularidad en torno a qué cuestiones se plantean.

Hábleme de sus libros.

Tengo siete y la idea es hacer que la Física sea más atractiva, verle su lado sexy, y así enganchar a la gente para que sienta curiosidad por el mundo que le rodea.

PERFIL

Además de ser apasionado por la Física, también es escritor y divulgador científico.

• Javier Santaolalla (Burgos, España) es doctor en Física de partículas e Ingeniero de telecomunicaciones.

• Entre el 2009 y el 2013 trabajó en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo. Ahí participó en las investigaciones que resultaron en el descubrimiento del bosón de Higgs.

• Tiene dos canales de divulgación científica en YouTube: Date un voltio y Date un Vlog.

• En varias partes del mundo imparte originales conferencias sobre Física en las que se apoya de experimentos, música y humor.

• Ha escrito siete libros, entre ellos Inteligencia Física y El bosón de Higgs. Ambas publicaciones están disponibles en Guatemala bajo pedido durante Filgua, a través de la Librería Sophos.

