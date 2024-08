Juice fue lanzada al espacio en abril de 2024, rozó la Luna el 19 de agosto, para luego sobrevolar el sudeste asiático y el océano Pacífico, a menos de siete mil kilómetros de altitud.

La operación consistió en pasar cerca de un cuerpo celeste para aprovechar su atracción gravitacional, una fuerza natural que permite desviar la trayectoria de la nave espacial y modificar su velocidad, acelerando o frenando.

El cohete Ariane 5 que lanzó Juice al espacio no era lo suficientemente potente como para propulsar directamente la sonda hacia el gigante del sistema solar, a unos 800 millones de kilómetros de la Tierra.

Numerosas misiones espaciales han recurrido a este método con anterioridad, denominado asistencia gravitacional, pero el sobrevuelo de la Luna combinado con el de la Tierra fue “una primicia mundial”, explica la Agencia Especial Europea.

La maniobra hizo que la sonda acelerara un poco al rozar la Luna antes de frenar más fuertemente cerca de la Tierra, y sobre todo cambiar de dirección hacia Venus, a donde llegará en 2025, según lo previsto.

Luego regresará hacia la Tierra para efectuar otros dos sobrevuelos en 2026 y 2029, antes de alcanzar finalmente Júpiter en julio de 2031.

La misión de la sonda Juice propuesta por la referida Agencia es observar la lunas heladas de Europa, Ganímedes y Calisto de Júpiter en búsqueda de entornos propicios para la aparición de vida extraterrestre.

ESA has successfully completed the world’s first ever lunar-Earth flyby, sending #ESAJuice on a shortcut to Jupiter via Venus 👋🛰️



As we wave goodbye to Juice once again, discover how it happened and admire some of our favourite images