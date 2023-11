Starship: Los preparativos y otros detalles previos al nuevo intento de despegue del cohete de SpaceX, la nave espacial más grande del mundo

El permiso estaba pendiente después de que un primer test realizado hace seis meses acabó con una explosión al poco tiempo de alzar vuelo.

Como en el primer vuelo de prueba, el Starship despegará desde las instalaciones de SpaceX en la localidad de Boca Chica, en el extremo sur de Texas, EE. UU., y lo hará propulsado por la primera etapa del cohete, el lanzador Super Heavy de 33 motores Raptor.

SpaceX anunció por X (antes Twitter), tras conocer de la autorización, que tiene previsto el lanzamiento a partir de 7:00 hora local (13:00 GMT), con una ventana de dos horas.

Targeting Friday, November 17 for Starship’s second flight test. A two-hour launch window opens at 7:00 a.m. CT → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/4t3AfRke8h

— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2023