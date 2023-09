¿Un nuevo cráter en la luna? La NASA publica imágenes inéditas tras la fallida misión rusa

El pasado 19 de agosto Rusia confirmó que la sonda Luna-25, cuya misión era ser la primera nave espacial en alunizar en el Polo Sur del satélite terrestre, se había estrellado contra la superficie lunar.

Según los resultados del análisis preliminar, el motivo del accidente fue “la desviación de los parámetros reales de impulso” calculados con anterioridad.

La NASA asegura ahora que en base a imágenes tomadas antes y después de la misión en esa zona se aprecia un nuevo “cráter de impacto” probablemente de la misión rusa.

#Luna25's Impact site captured by LRO ! Luna25 's onboard fuel might have contributed to a explosion due to which you see a change in lunar surface texture for around 100m! pic.twitter.com/Sgi4ZI66Dj

— Shan (Shanmuga Subramanian) (@Ramanean) September 1, 2023