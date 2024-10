Victor Ambros y Gary Ruvkun reciben el Nobel de Medicina por descubrir el micro-ARN, mecanismo para controlar genes

Ambros estudió biología en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde luego se doctoró, y en la actualidad ejerce como docente de la facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Mientras Ruvkun hizo sus estudios en Harvard, que amplió después en el MIT e imparte genética en la Escuela de Medicina de Harvard.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinksa de Estocolmo afirma que el hallazgo de Ambos y Ruvkun reveló un principio nuevo para la regulación genética, clave para el desarrollo y funcionamiento de organismos pluricelulares, incluido los humanos, cuyo genoma codifica más de mil micro-ARN.

Gunilla Karlsson, presidenta del Comité Nobel de Medicina, resaltó que ensayos de tratamientos contra el cáncer o enfermedades cardiovasculares se basan en los hallazgos de Ambros y Ruvkun.

Lea más: Katalin Karikó, la investigadora húngara que fue ignorada y degradada, y acabó ganando el Nobel de Medicina

El Comité Nobel recordó que la información genética pasa del ADN al ARN mensajero (ARNm) mediante un proceso de transcripción, y de ahí a la maquinaria celular para la producción de proteínas, donde los ARNm son transformados para que las proteínas se desarrollen de acuerdo con las instrucciones genéticas almacenadas en el ADN.

En la década de 1960 se demostró que proteínas especializadas, conocidas como factores de transcripción, pueden unirse a regiones específicas del ADN y controlar el flujo de información genética determinando qué ARNm se produce. Desde entonces, se han identificado miles de factores de transcripción, y durante mucho tiempo se creyó que se habían resuelto los principios fundamentales de la regulación de los genes.

En su época de estudiantes de doctorado, a finales de los ochentas, Ambros y Ruvkun empezaron a estudiar un gusano nematodo de un milímetro de longitud llamado C.elegans, que posee muchos de los tipos de celulares especializados que tienen animales más completos.

Su interés estaba centrado, sobre todo, en los genes que controlan la activación de diferentes programas genéticos para que las células se desarrollen en el momento correcto, y se centraron en dos cepas mutantes de gusanos (lin-4 y lin-14).

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY