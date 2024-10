Cómo rezar una novena a San Judas Tadeo

La novena es una devoción de oración que puede hacerse en manera personal o bien entre un grupo de familia, amigos o creyentes. Por lo regular es reunirse durante nueve días y se hace con una intenciónespecial.

Se dice que son nueve días, pero estos también pueden dividirse, explica el portal Catholic.net. Podrían ser nueve días previos a la fiesta de un santo, o bien la conmemoración de alguna advocación mariana, o bien nueve días específicos de un mes, por dar algunos ejemplos.

En el caso de San Judas, que la fiesta es el próximo 28 de octubre, se sugiere el rezo del 19 al 27 de octubre. Fray Lubín Restrepo de la obra social del comedor de Nuestra Señora de Guadalupe explica que este tiempo no es estricto, lo más importante es la devoción con que se haga la novena y si no se comienza en el día exacto, los días se van corriendo.

"En el caso de San Judas Tadeo, el ideal es que a través de una novena, lo veamos a él es como testimonio e imitemos a Jesús. San Judas y otros santos se ganaron el estar en los altares y a través de su ejemplo y nos ayudan a nosotros a tener un sendero para ser luz en la oscuridad", agrega Restrepo.

El ideal es que mientras se rece se tengan oraciones y reflexiones que lleven a conocer más de la vida del santo y que inspire a la imitación de sus virtudes.

Por su parte, el sacerdote Prudencio Rodríguez, del templo del Hermano Pedro, en Chinautla explica que el número nuevees importante porque nos recuerda un número importante para los seres humanas y diferentes culturas. Los nueve meses del embarazo, por ejemplo, o en la cosmovisión maya también simboliza este número el entrar a una vida nueva.

¿Quién es San Judas Tadeo?

La página del Vaticano explica que de San Judas Tadeo se describe en las escrituras que su padre, Alfeo, era hermano de San José; mientras que su madre, María de Cleofás, era prima de la Virgen. Así que era primo de Jesús.



San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles. Hubo dos Judas que siguieron a Jesús, de los cuales Tadeo es el menos conocido, al llamarse igual que el traidor.

Judas pasó por Galilea y Samaria para dirigirse, con el paso de los años, a Siria, Armenia y la antigua Persia. En esta zona encontró a Simón. La predicación de ambos llevó al bautismo a miles de babilonios y de personas de otras ciudades.

San Fortunato de Poitiers afirma que Simón y Judas Tadeo fueron sepultados en Suanir, ciudad persa en la que padecieron el martirio. Se le considera el santo de las causas difíciles y desesperadas.

¿En qué Iglesia se venera en Guatemala?

Una investigación de Prensa Libre explica que en la ciudad de Guatemala hay representaciones antiguas de San Judas Tadeo, como la imagen del siglo XVIII que está en el templo de Capuchinas, pero es la obra pictórica que se venera en la iglesia de La Merced la que reúne miles de devotos cada 28 de octubre, refirió en 2017 el cronista de la Ciudad, Miguel Álvarez.

El rostro y posición del cuerpo de la pintura de San Judas Tadeo del templo de La Merced es obra de José o Joseph de Valladares (1710-1885), una representación parecida a un autorretrato del artista italiano Juan Bautista Piazzeta (1682-1754), de la década de 1730.

En la Merced cada miércoles se obseerva a los devotos visitando a San Judas. El 28 de octubre es frecuetne ver visitantes que visitan el lugar y llevan ofrendas, serenatas, así como comida para los necesitados y otros detalles como agradecimiento y para fomentar que más personas conozcan al santo.

¿Cómo rezarla?

La Asociación de Devotos Jesús de La Merced y Santísima Virgen de Dolores comparte una dinámica para hacer la novena.

1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

2. Confiamos en que el padre oirá todas las oraciones ofrecidas en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, y nos unimos ahora en oración al Apóstol San Judas, quien goza en los cielos del triunfo de la muerte y resurrección de Cristo. Unidos a las oraciones de alabanza y petición de San Judas a Dios rezamos estas devociones.

3. Ofrecimiento

A Ti, Señor Jesucristo, Nuestro Mediador y Hermano, ofrecemos hoy nuestras oraciones. Reconocemos la especial amistad que tu apóstol Judas tiene contigo. A su amor y amistad unimos nuestras oraciones íntimamente con tu generosa muerte en la Cruz. A este acto constante de alabanza a Dios a través del cual nos hacemos gratos al Padre, pedimos sean unidas nuestras oraciones. Quédate con nosotros hoy y todos los días de nuestra vida. Intensifica nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Haz que estas gracias y favores por los cuales oramos, nos sean concedidos a través de Ti, que vives y reinas con el Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén.

4. Se reza el Rosario

Por la Señal, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

5. Acto de Contrición

Señor mio Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido, propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar; apartarme de las ocasiones y peligros de ofenderos, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, os ofrezco mi vida, obras y trabajos, y cuanto bueno hiciere en satisfacción de mis pecados. Así te lo suplico y así confió que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonareis y me daréis gracia, para perseverar en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amen.

6. Se enuncia el Misterio

Misterios Gozosos (lunes y sábado)

1. La encarnación del Hijo de Dios.

2. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.

3. El nacimiento del Hijo de Dios.

4. La Presentación del Señor Jesús en el templo.

5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo.

Misterios Dolorosos (martes y viernes)

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní.

2. La Flagelación del Señor.

3. La Coronación de espinas.

4. El Camino del Monte Calvario cargando la Cruz.

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

1. La Resurrección del Señor.

2. La Ascensión del Señor.

3. La Venida del Espíritu Santo.

4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.

5. La Coronación de la Santísima Virgen.

Misterios Luminosos (jueves)

1. El Bautismo en el Jordán.

2. La autorrevelación en las bodas de Caná.

3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.

4. La Transfiguración.

5. La Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual.

En cada misterio se reza:

- Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. / Danos hoy nuestro pan de cada día; y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación; mas líbranos del mal. Amen.

- (Diez) Aves Marías:

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas la mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. / Santa María, madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén

Jaculatorias

•​María Madre de gracia, Madre de Misericordia.

/ En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.

•​San Judas Tadeo Apóstol Glorioso.

/ Haz que nuestras penas se vuelvan en gozo (3 veces).

Nota: se puede cantar un canto por estrofas después de cada misterio.

Terminados los cinco Misterios del Santo Rosario se reza:

- Por las necesidades e intenciones de su Santidad el Papa Francisco y por las necesidades e intenciones de los presentes.

- Padre Nuestro, …

- Dios te Salve, MARIA; Hija de DIOS PADRE, la más poderosa, alcánzanos la virtud de la FE, llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, JESUS. / Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

- Dios te Salve, MARIA; Madre de DIOS HIJO, la más sabia, alcánzanos la virtud de la esperanza, llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. / Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

- Dios te Salve, María; esposa del espíritu sSanto, la más amable, alcánzanos la virtud de la caridad, llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. / Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

- Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo. Amén.

Jaculatorias

- San Judas Tadeo Apóstol Glorioso.

/ Haz que nuestras penas se vuelvan en gozo. (3 veces)

- Glorioso Apóstol, San Judas Tadeo, por amor de Jesús y María, escucha mi oración y protege a cuantos por amor te invocan. Amén.

- Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, DIOS TE SALVE, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a JESUS, Fruto Bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de DIOS, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor Jesucristo. Amén.

7. Petición

- Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, ruega por mí, que me encuentro en gran necesidad

- (Hágase la petición). Se deja un silencio de un minuto

- Ya que la piedad cristiana te ha declarado patrono y abogado de las causas difíciles, ven en mi ayuda en esta gran necesidad en que me encuentro. Haz uso de este privilegio especial, que Jesús te ha concedido, y soluciona mi problema favorablemente. Toda lo espero de tu gran poder de intercesión. Amén.

8. Se lee el día que corresponde

Los Heraldos del Evangelio tienen en línea las oraciones adicionales de cada día, la cual colocamos en el siguiente documento. También lo puede descargar aquí NOVENA-A-SAN-JUDAS-TADEO- (1)