Dark y 13 Reasons Why entre los estrenos más esperados de junio

La tercera temporada de "Dark" llega a Netflix en junio. (Foto Prensa Libre: Netflix)

La última temporada de Dark y de 13 Reasons Why, además del estreno de It: Capítulo 2 es lo que se espera para los próximos días en los servicios de streaming más populares.

Agenda la fecha y activa las notificaciones para no perderte los fines de temporada más esperados, como el de 13 Reasons Why o Dark.

Netflix

Perdida (1 de junio)

Ya no estoy aquí (1 de junio)

Temporada final 13 Reasons Why (5 de junio)

Temporada 5 Queer Eye (5 de junio)

The Last Days of American Crime (1 de junio)

El cadáver de la novia (6 de junio)

Reckoning (8 de junio)

Temporada 10 Modern Family (9 de junio)

Última temporada Dark (27 de junio)

Curon (10 de junio)

HBO

Tracker (5 de junio)

It: Capítulo 2

Verónica Mars (12 de junio)

Amazon Prime

The Terror: Infamy (11 de junio)

El Presidente (5 de junio