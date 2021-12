Dayner Tomás, el joven que pintó a Ricardo Arjona en Sololá

Dayner Tomás, es un joven de 20 años y reside en Concepción Tutuapa, San Marcos, es pintor de nacimiento debido a que no recibió ningún curso sobre pintura y arte.

“Desde pequeño traigo el talento, pero por falta de oportunidades no pude ir a una escuela para aprender formalmente sobre el arte”, comenta Dayner.

Dayner junto a Rubisely Roblero crearon el Colectivo Art-Marquense con el que participaron el festival de murales en San Juan la Laguna, Sololá.

Rubisely es de Tacaná, San Marcos y ha participado en diversos festivales de muralismo, pero en esta ocasión pintó a María de la Concepción Ramírez.

Sorprende a cantautor

De acuerdo con el artista Dayner, esta es la segunda vez que participa en un festival de arte, pero este ha sido el más importante debido a que pintó a la persona que más admira.

“Arjona me ha gustado desde pequeño, siempre quise retratarlo, pero no había tenido esa oportunidad hasta ahora. Lo pensé varias veces hasta que me animé a lograrlo”, comenta Dayner.

Mientras Dayner elaboraba el mural escuchaba las melodías de Ricardo Arjona.

Al consultarle a Dayner sobre el emotivo mensaje que le envió el cantautor respondió qué: “Sentí mucha emoción y fue una sorpresa ver que había compartido mi publicación. En lo personal lo hice por pasión y porque es un artista muy importante para mí”.

Dayner invita a sus compañeros artistas a seguir con esta pasión y demostrar que hay talento en Guatemala.