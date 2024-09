¿Desde cuándo se dice que el viernes 13 es de mala suerte?

Por siglos se le ha considerado al número 13 un transmisor de mala suerte. Además, con el pesar de los años la cultura popular ha mantenido una creencia que ha provocado que muchos eviten este número.

Uno de los casos más extremos es el hecho de que en los aviones no suele haber fila número 13 por la creencia de la mala suerte.

Algunas culturas asocian la mala fortuna con días en concreto, como es el caso de el martes 13, también considerado de mala suerte, pero las regiones anglosajonas se enfoca ese temor a los viernes 13.

Existe un fenómeno llamado la parascevedecatriafobia que es el miedo irracional y enfermizo al número 13. Además, la Real Academia Española utiliza el término de triscaidecafobia para describir ese miedo al 13.

No existe un origen confirmado sobre esa consideración de que el viernes 13 sea tomado en cuenta como un día "malo", pues en su mayoría se encuentran mitos y creencias. Una de las numerosas teorías nace de la mitología nórdica, que aclara que 12 dioses se reunieron en una fiesta en el Valhalla y Loki no fue invitado, y este se presentó como el decimo tercer asistente sembrando el caos.

Otros de los pensamientos o ideas, que podrían ser erróneas al no estar comprobadas son como la de que Jesús fue crucificado un viernes, también está la idea de que los Caballeros Templarios cayeron un viernes 13.

Una de las principales influyentes de esta creencia para la cultura popular ha sido la serie de películas conocida como "Friday the 13th" en la que es protagonizada por uno de los asesinos en serie más famosos, Jason Voorhes.

Incluso se populariza en la red social "X" el hashtag #FridayThe13th en el que las personas comparten artes, frases, memes, escenas de la película de Jason, entre otras cosas.

