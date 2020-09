El problema con “Mulan”: ¿por qué el “remake” de Disney se enfrenta a un boicot?

El lanzamiento de Walt Disney de “Mulan” ha provocado una reacción violenta en redes sociales por el apoyo de su estrella a la policía de Hong Kong y por haber sido filmado parcialmente en la región de Xinjiang.

El activista por la democracia de Hong Kong Joshua Wong y los usuarios de Internet en Taiwán y Tailandia se encuentran entre los que promocionaron los hashtags “#BoycottMulan” y “#BanMulan” en Twitter, luego del lanzamiento de la película este mes en la plataforma de transmisión de Disney.

La pélicula también se proyectará en los cines de China, un mercado cada vez más importante para los estudios de Hollywood, a partir del 11 de septiembre.

Las críticas al remake de una versión animada de 1998 comenzaron el año pasado cuando la estrella de Mulan, la actriz Liu Yifei, nacida en China continental, expresó su apoyo en las redes sociales a la policía de Hong Kong, que en ese momento se vio afectada por los disturbios antigubernamentales.

Liu no respondió a una solicitud de comentarios a través de su cuenta en Weibo, un popular sitio de microblogueo chino.

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 4, 2020